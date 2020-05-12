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12мая
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сегодня, 11:17 5

В Благовещенске ищут подрядчика для контроля за ремонтом дорог

В Благовещенске ищут подрядчика для контроля за ремонтом дорог
Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

В областном центре Приамурья ремонт улично-дорожной сети в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет проходить при экспертно-лабораторном сопровождении. Цель – определить качество работ 9 объектов, а также подготовить рекомендации к их приемке с подтверждением объемов выполненного.

В списке объектов:

  • ремонт улицы Воронкова от Тепличной до Новотроицкого шоссе;
  • ремонт улицы Калинина от Краснофлотской до Тенистой;
  • модернизация элементов безопасности улично-дорожной сети по улице Калинина от Краснофлотской до Тенистой;
  • модернизация элементов безопасности улично-дорожной сети по улице Воронкова от Тепличной до Новотроицкого шоссе;
  • устройство защитного слоя износа по улице Чайковского от моста через реку Чигиринка до ж/д переезда;
  • устройство защитного слоя износа по улице Студенческой от путепровода по улице Загородной до Игнатьевского шоссе;
  • ремонт Театральной от улицы Школьной в сторону Моховой Пади;
  • ремонт улицы Зеленой от улицы Трудовой до улицы Театральной;
  • ремонт улицы Калинина от улицы Институтской до улицы Воронкова.

Заказчиком выступает муниципальное учреждение «Городское управление капитального строительства». Во время ремонта подрядчик должен контролировать все, включая дорожные конструкции, водопропускные трубы и водоотвод и даже дорожно-строительные материалы. Выполнить эти требования нужно будет с момента заключения контракта и до окончания выполнения ремонтных работ на объектах – плановый срок окончания выполнения работ 31 октября текущего года.

На эти цели из городского бюджета выделено 6,5 миллиона рублей (6 531 520 рублей). Электронный аукцион должен состояться 4 июня.

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#городская власть #дороги #строительство

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Комментарии
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  • Серветт

    Серветт
    43 минуты назад

    ещё одна денежноотмывательная структура-да на вас бюджета никогда не хватит

  • uslon

    uslon
    33 минуты назад



    ремонт улицы Калинина от Краснофлотской до Тенистой;



    Если пересечь Октябрьскую в сторону Амура, то справа офисное здание и в доме по Калинина, 76 продуктовый магазин "Калинка". Там был "карман". Свежепроложенный бордюр ликвидировал его. Зря, народ всё равно будет останавливаться, занимая правую полосу движения.

    Верните "карман"!

    Хотя, можно пойти и по другому пути - повесить запретительный знак для остановки. Тем самым съэкономить 5-6 бордюров.

  • амурская алена

    амурская алена
    18 минут назад

    Как надоели уже,созданием бесполезных структур,с пристраиваемых своих же людей.Контроль над контролем.

  • Tуман

    Tуман
    12 минут назад

    Всё правильно, а то наляпают хрен знает как, работники городской администрации подпишут акты и развалится дорога через шесть месяцев.

    Технический контроль должны осуществлять специально обученные люди, а не пацаны в галстуках

  • Tуман

    Tуман
    11 минут назад

    Кстати, я знаю двух экспертов из Магнитогорска, они и за миллион готовы работать

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