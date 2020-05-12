В Благовещенске ищут подрядчика для контроля за ремонтом дорог

Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

В областном центре Приамурья ремонт улично-дорожной сети в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет проходить при экспертно-лабораторном сопровождении. Цель – определить качество работ 9 объектов, а также подготовить рекомендации к их приемке с подтверждением объемов выполненного.

В списке объектов:

ремонт улицы Воронкова от Тепличной до Новотроицкого шоссе;

ремонт улицы Калинина от Краснофлотской до Тенистой;

модернизация элементов безопасности улично-дорожной сети по улице Калинина от Краснофлотской до Тенистой;

модернизация элементов безопасности улично-дорожной сети по улице Воронкова от Тепличной до Новотроицкого шоссе;

устройство защитного слоя износа по улице Чайковского от моста через реку Чигиринка до ж/д переезда;

устройство защитного слоя износа по улице Студенческой от путепровода по улице Загородной до Игнатьевского шоссе;

ремонт Театральной от улицы Школьной в сторону Моховой Пади;

ремонт улицы Зеленой от улицы Трудовой до улицы Театральной;

ремонт улицы Калинина от улицы Институтской до улицы Воронкова.

Заказчиком выступает муниципальное учреждение «Городское управление капитального строительства». Во время ремонта подрядчик должен контролировать все, включая дорожные конструкции, водопропускные трубы и водоотвод и даже дорожно-строительные материалы. Выполнить эти требования нужно будет с момента заключения контракта и до окончания выполнения ремонтных работ на объектах – плановый срок окончания выполнения работ 31 октября текущего года.

На эти цели из городского бюджета выделено 6,5 миллиона рублей (6 531 520 рублей). Электронный аукцион должен состояться 4 июня.