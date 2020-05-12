В Белогорске открыли храм для военных (фото, видео)

Фото: Благовещенская епархия

На территории соединения материально-технического обеспечения Восточного военного округа, дислоцированного в Белогорске, торжественно открыли храм имени святого мученика Иоанна Воина. Он построен по инициативе военнослужащих соединения менее чем за 1,5 года к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Поздравить военнослужащих со знаменательным событием прибыл заместитель командующего войсками округа по МТО генерал-майор Александр Раскатов.

В ходе церемонии состоялась закладка в основание храма ковчега с частицами мощей святого мученика Иоанна Воина. В церкви состоялся молебен во славу российского воинства, сообщает пресс-служба ВВО.

Высота здания воинского храма составляет около 20 метров и имеет площадь 90 квадратных метров, что позволяет вместить около 30 военнослужащих. Возведение здания производилось силами прихожан при содействии командования части, протоиерея отца Олега и епископа Амурской епархии Лукиана.

Храм будет открыт для посещения военнослужащих, членов их семей, а по православным праздникам для всех прихожан по предварительному согласованию.