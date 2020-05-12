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В Белогорске открыли храм для военных (фото, видео)

В Белогорске открыли храм для военных (фото, видео)
Фото: Благовещенская епархия

На территории соединения материально-технического обеспечения Восточного военного округа, дислоцированного в Белогорске, торжественно открыли храм имени святого мученика Иоанна Воина. Он построен по инициативе военнослужащих соединения менее чем за 1,5 года к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Поздравить военнослужащих со знаменательным событием прибыл заместитель командующего войсками округа по МТО генерал-майор Александр Раскатов.

В ходе церемонии состоялась закладка в основание храма ковчега с частицами мощей святого мученика Иоанна Воина. В церкви состоялся молебен во славу российского воинства, сообщает пресс-служба ВВО.

Высота здания воинского храма составляет около 20 метров и имеет площадь 90 квадратных метров, что позволяет вместить около 30 военнослужащих. Возведение здания производилось силами прихожан при содействии командования части, протоиерея отца Олега и епископа Амурской епархии Лукиана.

Храм будет открыт для посещения военнослужащих, членов их семей, а по православным праздникам для всех прихожан по предварительному согласованию.

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#военные #религия #строительство

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    33 минуты назад



    ~~Он построен по инициативе военнослужащих соединения



    Любопытно, а военнослужащие знают, что это именно их инициатива?

    Зачем им это? О_О

    Или теперь, как в СССР, если не член КПСС, роту не получишь, в современной России надо быть православнутым, чтобы карьеру военную сделать?

  • bayan-spam

    bayan-spam
    18 минут назад

    ВОенные это теперь отдельная КАСТА

  • retrogr

    retrogr
    9 минут назад

    у попа полный иконостас,наверное за взятие константинополя и 2й крестовый поход

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