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В Тынде на кладбище медведь разрыл могилу

В Тынде на кладбище медведь разрыл могилу

В Тынде на новом кладбище обнаружили следы медведя и разрытую могилу. Оказалось, что хищник добрался до тела и повредил его.

То, что зверь орудовал на кладбище, обнаружили в субботу, 9 мая. Власти города просят жителей Тынды временно не посещать новое кладбище. Судя по следу, который медведь оставил на песке, животное внушительных размеров.

Сейчас на кладбище дежурит сотрудник управления по охране животного мира. Медведя попытаются отпугнуть либо животное будет застрелено.

Ровно год назад, как сообщало Амур.инфо, медведь был замечен на кладбище в поселке Юктали Тындинского района. Люди увидели, как животное лакомится тем, что они оставили на могилах в родительский день. Тогда сообщалось, что медведи разрывают могилы там, где не соблюдается нормы захоронения по глубине. Год назад хищника, повадившегося на кладбище в Юктали, застрелили.

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#животные #происшествия #Тында

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