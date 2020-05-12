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Палы в Приамурье прошли более 15 000 гектаров

Палы в Приамурье прошли более 15 000 гектаров
Фото: 28.mchs.gov.ru

С начала пожароопасного периода в Амурской области зарегистрировано 1 062 загорания сухой растительности, а их площадь превысила 15 000 гектаров. В тушении палов задействовали 8 270 человек и 1 800 единиц техники.

За минувшие сутки, 11 мая, на территории региона зарегистрировано 8 палов на общей площади около 6 гектаров: в Зейском, Магдагачинском и Сковородинском районах, городе Тынде. Все загорания ликвидированы, в тушении было задействовано 36 человек и 10 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Кроме того, 11 мая в регионе проведено 552 профилактических рейда, составлено 24 протокола об административных правонарушениях на граждан за нарушение мер пожарной безопасности.

С начала пожароопасного периода в регионе на нарушителей требований пожарной безопасности составлено 1 607 протоколов на общую сумму 2 812 900 рублей.

Амурчанам напоминают, что в регионе установлен особый противопожарный режим, а в Сковородинском и Тындинском районах введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. В период действия особого противопожарного режима запрещается посещение лесов, проведение любых видов огневых работ, розжиг костров, сжигание травы и мусора.

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#пожары #происшествия

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