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Брат Елены Малышевой заразился коронавирусом

Брат Елены Малышевой заразился коронавирусом
Фото: Ян Жуйлун / ТАСС

Главный врач московской городской клинической больницы имени С.П. Боткина Алексей Шабунин заразился коронавирусом. Брат телеведущей Елены Малышевой сообщил, что самоизолировался в своем кабинете и общается с коллегами в режиме видеоконференций.

«При первых симптомах недомогания сдал тесты, после получения положительного результата самоизолировался в кабинете», – приводит пресс-служба слова главврача.

Он отметил, что продолжает работать в круглосуточном режиме и соблюдает все противоэпидемиологические мероприятия.

По его словам, больница полностью выполняет обязательства по оказанию экстренной медпомощи, а также помощи зараженным коронавирусом, онкобольным и пациентам с заболеваниями крови.

Алексей Шабунин является доктором медицинских наук, профессором, членом-корреспондентом Российской академии наук (РАН), а также заслуженным врачом Москвы и России. Помимо этого, главрач ГКБ им. Боткина – брат телеведущей Елены Малышевой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения

Ранее Малышева рассказывала, что переживает за брата и сына, которые работают с коронавирусными больными.

«Эмоции имеют свойство захлестывать весь мозг. Я – врач, и не могу жить по принципу: "Ой, как страшно". Я разговариваю с сыном каждый день. У врачей возникает усталость от того, что они надевают маски, респираторы. Это все осточертевает. Поэтому сейчас я свою задачу вижу в том, чтобы каждый день напоминать сыну, чтобы он не снижал градус защиты», – цитирует Малышеву StarHit.

По словам телеведущей, появление одышки является основным фактором госпитализации в больницу при коронавирусе. При этом, если картинка на компьютерной томограмме не сопровождается симптомами, то необходимо вести себя спокойно.

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#коронавирус #медицина #шоу-бизнес

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