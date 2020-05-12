Для амурских рестораторов проведут онлайн-интенсив по работе в период пандемии

В Приамурье рестораторов приглашают на онлайн-интенсив по организации работы в период пандемии. Принять участие в нем амурчане могут бесплатно. Обучение для представителей ресторанной индустрии будет проходить два дня: 14 и 15 мая с 13:30.

Лекции проведет практикующий маркетолог, аккредитованный консультант по маркетингу Европейского банка реконструкции и развития Ирина Хомутова, имеющей 17 лет работы по выводу на рынок проектов в сфере HoReCa и гостеприимства.

За время интенсива участники онлайн-обучения получат эксклюзивный контент, основанный на практических кейсах; актуальный план действий, успешно реализованный на практике в текущих условиях; подборку эффективных малобюджетных и бесплатных маркетинговых инструментов, а также программу восстановления бизнеса и адаптации заведения к новым реалиям рынка после снятия ограничений.

Как сообщает амурское министерство экономического развития и внешних связей региона, занятия включают в себя живое общение со спикером и возможность получить практические рекомендации для каждого конкретного случая. Интенсив пройдет на базе онлайн-платформы Zoom. Приложение доступно как на платформе Android и Apple, так и в формате версии для персональных компьютеров .

Принять участие в обучении можно после предварительной регистрации. Перед стартом интенсива все зарегистрированные участники получат ссылку с доступом к обучающей площадке. Подать заявку можно через специальную форму по ссылке. Пройти регистрацию амурчане могут до 12 мая включительно.