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сегодня, 10:16 0

В Приамурье жестко столкнулись легковушка и грузовик

В Приамурье жестко столкнулись легковушка и грузовик
Фото: instagram.com/svbnews

Ночью 12 мая в Свободненском районе Амурской области произошло серьезное ДТП. Жестко столкнулись легковой и грузовой автомобили. По предварительным данным, один человек травмирован.

«По предварительной информации управления ГИБДД по состоянию на 10 часов утра, сегодня ночью в 02:45 на автодороге в Свободненском районе произошло ДТП с участием двух транспортных средств: Nissan Wingroad и грузового автомобиля марки MAN. В результате ДТП один человек получил травмы, доставлен в лечебное учреждение», – сказали ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области.

Все обстоятельства автомобильной аварии предстоит установить полицейским. В социальных сетях пишут, что это ДТП было в районе села Бузули.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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