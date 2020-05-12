Девочка из Чечни шокировала весь мир необычной внешностью

Благодаря уникальной внешности 11-летняя Амина Эпендиева из Чеченской Республики стала популярной во всем мире. Многие посчитали, что фотографии девочки – фотошоп, однако местные жители Курчалоя (город, в котором живет юная модель) заверили, что Амина действительно так выглядит.

Необычную красоту девочки раскрыла фотограф Амина Арсакова, которая опубликовала несколько её фотографий на рабочей странице в Инстаграме. Снимки произвели настоящий фурор: в среднем работы девушки набирают по 1 500 лайков, но изображения Амины понравились более чем 13 000 человек.

Многие заподозрили фотографа в ретуши и обмане, но люди, знающие девочку лично, заверили сомневающихся, что в жизни Амина именно такая, а фотошопа на фотографиях нет. Пользователи Инстаграма не смогли найти девочку в социальных сетях и расстроились из-за этого, так как считают, что с такой внешностью девочка обретет огромную популярность.

«Невероятная и прекрасная!», «Как найти в Инстаграме девочку?», «Боже, как она прекрасна», «Девочка-снежинка!», «Смотрю и не могу налюбоваться, как ее найти?» – оставляют комментарии пользователи под фотографиями необычной девочки.

Модели-альбиносы встречаются не так редко, как может показаться, но особенность Амины в другом, пишет Life. Внешность девочки сочетает в себе два необычных явления – альбинизм и гетерохромия. При альбинизме в организме почти отсутствует меланин, необходимый для придания цвета коже, волосам и глазам. А гетерохромия проявляется разноцветным окрасом глаз, вызванным недостатком или переизбытком меланина.