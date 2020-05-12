Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:14 3

Девочка из Чечни шокировала весь мир необычной внешностью

Девочка из Чечни шокировала весь мир необычной внешностью
Фото: instagram.com/aminaarsakova/

Благодаря уникальной внешности 11-летняя Амина Эпендиева из Чеченской Республики стала популярной во всем мире. Многие посчитали, что фотографии девочки – фотошоп, однако местные жители Курчалоя (город, в котором живет юная модель) заверили, что Амина действительно так выглядит.

Необычную красоту девочки раскрыла фотограф Амина Арсакова, которая опубликовала несколько её фотографий на рабочей странице в Инстаграме. Снимки произвели настоящий фурор: в среднем работы девушки набирают по 1 500 лайков, но изображения Амины понравились более чем 13 000 человек.

Многие заподозрили фотографа в ретуши и обмане, но люди, знающие девочку лично, заверили сомневающихся, что в жизни Амина именно такая, а фотошопа на фотографиях нет. Пользователи Инстаграма не смогли найти девочку в социальных сетях и расстроились из-за этого, так как считают, что с такой внешностью девочка обретет огромную популярность.

«Невероятная и прекрасная!», «Как найти в Инстаграме девочку?», «Боже, как она прекрасна», «Девочка-снежинка!», «Смотрю и не могу налюбоваться, как ее найти?» – оставляют комментарии пользователи под фотографиями необычной девочки.

Модели-альбиносы встречаются не так редко, как может показаться, но особенность Амины в другом, пишет Life. Внешность девочки сочетает в себе два необычных явления – альбинизм и гетерохромия. При альбинизме в организме почти отсутствует меланин, необходимый для придания цвета коже, волосам и глазам. А гетерохромия проявляется разноцветным окрасом глаз, вызванным недостатком или переизбытком меланина.

Просмотров всего: 531

#дети

распечатать


Культура 1

Благовещенский хор «Детство» записал видеопоздравление с Днем Победы
Общество

В Приамурье после вмешательства прокуратуры детей-инвалидов обеспечили необходимыми устройствами
Общество 4

Первые на Дальнем Востоке предварительные онлайн-прослушивания в ГИТИС принесли победу благовещенцу
Общество 8

Мама умершей от онкозаболевания Саши Болотиной перечислила деньги другим больным детям
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Datatec

    Datatec
    1 час назад

    очень красивая девочка. необычная, шармовая

  • Myxira

    Myxira
    21 минута назад

    Ну, если обмана нет, то - снегурочка жива ))

  • домовенок

    домовенок
    5 минут назад

    Очень красивая девочка-альбинос, да еще глазки разноцветные!

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь