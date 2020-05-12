В Благовещенске собираются оборудовать площадки для мусора почти на 8 миллионов

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В Благовещенске власти подыскивают подрядчика на выполнение работ по оборудованию контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов. Это касается таких районов городского округа, как Белогорье, Верхнеблаговещенское, Плодопитомник, поселок Новый, Садовое, район 5-й стройки, Моховой Пади и поселка Сады Винзавода.

Заказчиком выступает управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Благовещенска. Из бюджета на эти цели готовы потратить 7,8 миллиона рублей (7 876 273, 51 рубль). Стоимость одной единицы работы – 73 350 рублей. Таким образом, средств хватит на оборудование более 100 контейнерных площадок для сбора ТКО в отдаленных районах. На каждой должно быть установлено по 2 металлических контейнера.

Источник финансирования – бюджет Благовещенска, а также средства субсидии из бюджета Амурской области, предусмотренные в рамках государственной региональной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области» (субсидия на софинансирование мероприятия «Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов»).

Выполнить все работы подрядчик должен будет до 15 сентября текущего года. Для оборудования площадок заказчик – управление ЖКХ – должно будет ежемесячно формировать заявки и направлять их подрядчику. При этом в условиях аукциона прописано, что одна заявка должна содержать объем работ по оборудованию не более 60 контейнерных площадок.

Также указано, что работы должны начинаться не ранее чем в 8 часов утра и заканчиваться не позднее чем в 21:00 в будние дни; в выходные (суббота, воскресенье) работы должны начинаться не ранее чем в 10:00 часов утра и заканчиваться не позднее чем в 22:00.

Во время проведения работ подрядчик должен обеспечивать регулярную уборку.

«Применение специализированной техники и автотранспорта в процессе выполнения работ должно осуществляться с соблюдением правил дорожного движения и исключать создание аварийных ситуаций на дороге. В случае необходимости подрядчик своими силами и за свой счет производит соответствующие согласования с органами ГИБД. (…) В случае повреждения в процессе выполнения работ инженерных коммуникаций, конструктивных слоев дорожных одежд дорог, капитальных или некапитальных объектов, элементов благоустройства (газоны, усовершенствованные и неусовершенствованные покрытия, зеленые насаждения, газонные ограждения, и т. д.) подрядчик обязан самостоятельно и за свой счет произвести восстановительные работы в течение 3 (трех) дней», – прописано в условиях.

Аукцион должен состояться 20 мая.