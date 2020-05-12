Ставрополец кинул гранату к шумящим соседям: обзор прессы

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В Польше выбирали президента по почте; ученые выяснили, что СOVID может передаваться через слезы; Китай дал США 24 ответа о невиновности в пандемии коронавируса. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

В «Российской газете» рассказывается о том, как некоему жителю поселка Приэтокское, что на Ставрополье, очень не понравилось, что его соседи шумят: у соседей была вечеринка, и они вели себя чуть громче обычного. Мужичок, человек умудренный жизненным опытом (как-никак 67 лет за плечами), не стал долго рассусоливать – пытаться убеждать нарушителей тишины в неправомерности их действий, предупреждать, что напишет жалобу в полицию, вызовет участкового и – ну что там положено делать в таких случаях. Он, ничтоже сумняшеся, просто бросил во двор вечеряющих соседей гранату, на чем и успокоился. В результате 8 пострадавших, и сразу после взрыва – мертвая тишина. Стало известно, что мужчина в момент инцидента был пьян.

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Теперь – о политике. Нет-нет, я не о действиях наших депутатов и министров, о них вы сами знаете все – и кто коронавирус подхватил, и кто ночами не спит в думах о счастье народном. Я о том, что в Польше голосование за президента признано несостоявшимся. Явка – ноль процентов!

Из-за пандемии власти Польши решили провести голосование по почте. Ну и все! Это ж, представьте: нужно конвертик купить, марочку наклеить, предварительно облизав ее, к почтовому ящику сходить. Там, правда, все немного сложнее, но суть такова. По-хорошему, нынешний польский президент Дуда должен был перенять передовой российский опыт: заранее модернизировать конституцию страны, прописать в ней свои президентские сроки, переговорить с легендарным польским космонавтом Гермашевским. Ну, теперь пусть сожалеет.

Напишут же такое

В «Мире новостей» меня привлек заголовок о том, что обнаружен новый способ заражения смертельно опасным коронавирусом СOVID-19 – его открыла группа американских специалистов. Ну-ка, ну-ка, подумал я, поправляя на носу противовирусную маску, что там еще угрожает нашему здоровью… И узнал, что этот самый СOVID способен проникать в организм человека через глаза и слезы.

Ну и у меня от сердца сразу и отлегло: я-то, увидев заголовок, подумал, что заражение можно подхватить другим путем. А слезы… Будьте оптимистами, поменьше нойте! И, успокоенный, перехожу к другой газете.

Вам статья

В другой газете – она называется «Панорама» – тоже о коронавирусе. Если быть точнее, о нарушении карантинных правил. В Калифорнии, где предпринимаются самые серьезные меры по борьбе с недугом, некий молодой человек проигнорировал многочисленные предупреждения и пошел на пляж покататься на волнах. И все шло хорошо, сёрфингист оседлал волну и радовался полноте жизни. Правда, до той поры, пока его не заметили акулы. Акул в тех местах, пишут, развелось слишком много.

На посошок

Вот и «Комсомольская правда». Узнаете, что «Проворовавшимся банкирам не дадут сбежать из страны». Я-то по простоте душевной думал, что все, кому положено, уже свалили, но вот ошибался. Впрочем, заголовок можно воспринимать как предупреждение, чтобы те, кто сейчас в процессе воровства, искали другие пути отхода.

Что еще… А дальше всё сплошь про коронавирус, я даже и не знаю, что вы про него не знаете. Остановлюсь на небольшой заметке о том, что Китай дал США 24 ответа о невиновности в пандемии – как вы помните, американцы наехали на Китай, мол, это они виноваты в мировой заразе. Очень сильно по этому поводу расшумелись американцы. Я даже, читая о китайском многословном ответе на эти инсинуации, вспомнил про ставропольца, кинувшего во двор соседей гранату.