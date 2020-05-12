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В амурском минэкономе разъяснили, как вернуться из-за рубежа в условиях пандемии

В амурском минэкономе разъяснили, как вернуться из-за рубежа в условиях пандемии
Фото: pixabay.com

В течение месяца специальными рейсами в Россию прибыли 56 амурчан из 8 зарубежных стран. Они вернулись из Индонезии, Таиланда, Республики Корея, Вьетнама, Армении, Турции, Японии и Китая.

Как поясняют в амурском минэкономе, каждый из них по прилете в обязательном порядке помещается в обсерватор для размещения лиц, прибывших из эпидемически неблагополучных по COVID-19 территорий. В изоляции они должны провести 14 суток под постоянным наблюдением медицинского персонала.

«Работа по содействию возвращения амурчан домой продолжается. Мы находимся в ежедневном контакте с федеральными структурами, которые организуют эту сложную и кропотливую работу. Механизм для включения в списки желающих вернуться на родину не изменился – для этого необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг. Через сайт ведется информирование о готовности вылета ближайшего рейса из отдельно взятой страны, а также разъяснения о возможности получить финансовую помощь в период ожидания за границей», – рассказала первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.

Для лиц, не имеющих возможности вернуться в Россию в условиях ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса, с конца апреля действует бесплатная горячая линия на базе колл-центра портала Госуслуг. Получить актуальную информацию и поддержку можно круглосуточно по телефону +7 (495) 249-75-77.

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