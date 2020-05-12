Число контактировавших с заболевшими COVID-19 в Приамурье достигло 861

Общее количество людей, контактировавших с заболевшими COVID-19 в Амурской области, составило 861. Проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию.

Такой показатель приводит пресс-служба правительства региона утром 12 мая. Ранее сообщалось о том, что в Приамурье проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на COVID-19 в отношении 669 человек, бывших в контакте с заболевшими.

По состоянию на 11 мая проведено 21 415 исследований на коронавирусную инфекцию, в том числе за последние сутки – 923.

На изоляции по месту жительства находятся 808 человек, в изоляторах – 53, в обсерваторе – 12.

По состоянию на 11 мая число подтвержденных случаев COVID-19 в Амурской области составляет 152 (из них 12 новых). 30 завершились выздоровлением, 122 человека продолжают получать необходимое лечение. Заболевшие – жители Благовещенска (49 человек), Благовещенского района (2), Белогорска (23), Тынды (33), Зеи (3), Магдагачинского района (4), Свободного (4), Шимановска (16), Прогресса (2), Завитинского района (1), Ивановского района (2), Бурейского района (1), Серышевского района (12).