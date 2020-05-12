В Благовещенске легковушка попала в аварию с переворотом
В социальных сетях появились фото и видео с места дорожного происшествия в Благовещенске. На кадрах видно, что легковушка попала в ДТП с переворотом.
Инстаграм-паблики пишут, что авария случилась на улице Театральной возле 5-й стройки: легковой автомобиль оказался на крыше в кювете. Впоследствии машину вызволяли при помощи спецтехники.
В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сказали, что сообщений об этом происшествии не поступало.
Видео: instagram.com/dpskontrol_28rus
Просмотров всего: 561