В Благовещенске легковушка попала в аварию с переворотом

Фото: instagram.com/blag_dtp

В социальных сетях появились фото и видео с места дорожного происшествия в Благовещенске. На кадрах видно, что легковушка попала в ДТП с переворотом.

Инстаграм-паблики пишут, что авария случилась на улице Театральной возле 5-й стройки: легковой автомобиль оказался на крыше в кювете. Впоследствии машину вызволяли при помощи спецтехники. В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сказали, что сообщений об этом происшествии не поступало. Видео: instagram.com/dpskontrol_28rus

Просмотров всего: 561

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать

Александр Авдеев