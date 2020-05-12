Голикова: 11 регионов могут выйти сразу на второй этап снятия ограничений

Одиннадцать российских регионов могут начать снятие ограничительных мер, введенных из-за распространения новой коронавирусной инфекции, сразу со второго этапа. Об этом сообщила в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с участием президента РФ Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке.

Первым показателем, достижение которого необходимо для начала снятия ограничений, является коэффициент распространения инфекции, равный 1 или меньше. На втором этапе показатель не должен превышать 0,8.

«Хотела бы вернуться к 11 мая. Если бы сегодня субъекты РФ <...> принимали решение об ослаблении ограничительных мер, то таких бы регионов сегодня оказалось 11», – сказала она. Голикова уточнила, что эти регионы могли бы выйти «не только на первый, но и на второй этап снижения ограничительных мер». «Большая или маленькая эта цифра – судить сложно, но мы первый раз сегодня ее произносим», – отметила вице-премьер.

Голикова добавила, что также 22 региона России могли бы начать смягчение ограничительных мер из-за коронавируса, «если бы два других критерия, а именно 50 % свободного коечного фонда и охват тестированием не менее 70 на 100 тысяч населения, могли бы исполняться», – сообщает ТАСС.