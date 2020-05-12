Сразу после обращения Путина перестал работать портал госуслуг

Как позднее сообщили РИА Новости в компании, временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой столкнулись пользователи, была вызвана проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений.

11 мая президент Владимир Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса и населения, пострадавшего от ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом COVID-19. Оформление пособий, заявленных президентом, происходит через портал госуслуг или через отделение Пенсионного фонда.

На момент публикации при попытке подать заявление на выплату, портал предлагает заказать уведомление о возобновлении работы сервисов.