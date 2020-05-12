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Сразу после обращения Путина перестал работать портал госуслуг

Сразу после обращения Путина перестал работать портал госуслуг

11 мая сразу после обращения президента Владимира Путина, анонсировавшего ряд новых выплат семьям с детьми, которые можно оформить через портал госуслуг, на электронном ресурсе возникли неполадки. Сбой в работе сервиса госуслуг может быть в ближайшее время из-за возросшей нагрузки, сообщила компания-оператор сайта «РТ Лабс».

Как позднее сообщили РИА Новости в компании, временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой столкнулись пользователи, была вызвана проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений.

11 мая президент Владимир Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса и населения, пострадавшего от ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом COVID-19. Оформление пособий, заявленных президентом, происходит через портал госуслуг или через отделение Пенсионного фонда.

На момент публикации при попытке подать заявление на выплату, портал предлагает заказать уведомление о возобновлении работы сервисов.

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#коронавирус #экономика

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Комментарии
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  • Astoriya

    Astoriya
    1 час назад

    Ну я сейчас зашла на сайт, но там нет возможности подать на 10 тыс на детей от 3 до 15 лет.

  • Терминатор

    Терминатор
    12 минут назад

    Да, пока возможности оформить на сайте гос. услуг нет. А в общем не так нужно, ну почему детям до 15 лет разово выплатят, а не за три месяца хотя бы например. Одним детям ежемесячно, другим разово, а ведь на более взрослых детей и затраты у родителей больше. И про семьи с детьми, у которых ипотека ни слова не сказал. Ведь очевидно что нужно либо снизить процентную ставку до 2% годовых, либо закрыть ипотеку таких семей силами государственных средств. Россия ещё с советских времён прощает и списывает другим государствам многомиллиардные долги, и сейчас такое происходит, поэтому будет правильным решение в отношении своих граждан, а именно семей с детьми, имеющих ипотеку, особенно это касается Дальнего Востока!

  • geka22

    geka22
    7 минут назад

    "Ведь очевидно что нужно либо снизить процентную ставку до 2% годовых, либо закрыть ипотеку таких семей силами государственных средств". С чего это "очевидно"?

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