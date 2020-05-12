Сразу после обращения Путина перестал работать портал госуслуг
11 мая сразу после обращения президента Владимира Путина, анонсировавшего ряд новых выплат семьям с детьми, которые можно оформить через портал госуслуг, на электронном ресурсе возникли неполадки. Сбой в работе сервиса госуслуг может быть в ближайшее время из-за возросшей нагрузки, сообщила компания-оператор сайта «РТ Лабс».
Как позднее сообщили РИА Новости в компании, временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой столкнулись пользователи, была вызвана проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений.
11 мая президент Владимир Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса и населения, пострадавшего от ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом COVID-19. Оформление пособий, заявленных президентом, происходит через портал госуслуг или через отделение Пенсионного фонда.
На момент публикации при попытке подать заявление на выплату, портал предлагает заказать уведомление о возобновлении работы сервисов.
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