В Госдуму внесен законопроект, позволяющий получить школьный аттестат без ЕГЭ

Решение об этом сможет принимать правительство. Также оно наделяется правом устанавливать порядок и критерии распределения дополнительных контрольных цифр приема для обучения по программам «среднего профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета».

«Комитет Государственной думы по образованию и науке поддерживает концепцию проекта федерального закона, – говорится в заключении профильного комитета ГД по образованию и науке. – При этом комитет отмечает, что в профессиональном сообществе в настоящее время идет активная дискуссия по вопросу организации проведения вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета в текущей ситуации пандемии».

Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что рассматривается вариант переноса ЕГЭ на август и вариант оставить ЕГЭ только для тех, кто поступает в вузы.

«Рассматриваются различные сценарии проведения ЕГЭ в 2020 году в зависимости от эпидемиологической ситуации, – рассказали в ведомстве. – В том числе рассматривается возможность перенести экзамены на август и провести ЕГЭ только для тех, кто собирается поступать в вузы».

С таким же предложением 11 мая выступили вузы-участники ассоциации «Глобальные университеты». Среди них – МФТИ, НИУ ВШЭ, НИТУ «МИСиС», НИЯУ МИФИ, РУДН, Сеченовский университет, СПбПУ, УрФУ, ДВФУ, ИТМО и другие, сообщает «Российская газета».