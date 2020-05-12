В Госдуму внесен законопроект, позволяющий получить школьный аттестат без ЕГЭ
Правительство внесло в Госдуму законопроект с целым пакетом неотложных мер, направленных на предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции. В их числе и возможность получить аттестат за девятый и одиннадцатый класс и выпуститься из школы без ОГЭ и ЕГЭ – на основании годовых школьных оценок.
Решение об этом сможет принимать правительство. Также оно наделяется правом устанавливать порядок и критерии распределения дополнительных контрольных цифр приема для обучения по программам «среднего профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета».
«Комитет Государственной думы по образованию и науке поддерживает концепцию проекта федерального закона, – говорится в заключении профильного комитета ГД по образованию и науке. – При этом комитет отмечает, что в профессиональном сообществе в настоящее время идет активная дискуссия по вопросу организации проведения вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета в текущей ситуации пандемии».
Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что рассматривается вариант переноса ЕГЭ на август и вариант оставить ЕГЭ только для тех, кто поступает в вузы.
«Рассматриваются различные сценарии проведения ЕГЭ в 2020 году в зависимости от эпидемиологической ситуации, – рассказали в ведомстве. – В том числе рассматривается возможность перенести экзамены на август и провести ЕГЭ только для тех, кто собирается поступать в вузы».
С таким же предложением 11 мая выступили вузы-участники ассоциации «Глобальные университеты». Среди них – МФТИ, НИУ ВШЭ, НИТУ «МИСиС», НИЯУ МИФИ, РУДН, Сеченовский университет, СПбПУ, УрФУ, ДВФУ, ИТМО и другие, сообщает «Российская газета».
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