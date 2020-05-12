Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию

Совместная российско-китайской компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию первого международного автомобильного моста из России в Китай "Благовещенск-Хэйхэ", но работу он начнет после снятия ограничений из-за коронавируса, сообщает пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Совместная российско-китайская компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию "пограничного мостового перехода через реку Амур (Хэйлунцзян) в районе городов Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (КНР). Автодорожный мостовой переход". Это первый автомобильный мост между Россией и Китаем. Официальное разрешение на ввод моста в эксплуатацию выдало министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, если бы не пандемия и закрытые границы государств, то мост начал бы работу после выдачи разрешения, но из-за непростой эпидемиологической ситуации он будет введен в эксплуатацию только после снятия всех ограничений.

«Хочу сказать огромное спасибо нашим строителям! Тем людям, которые круглосуточно: и летом, и зимой, на протяжении трех лет возводили этот масштабный объект! Скажу честно, когда мы начинали эту стройку в 2016 году, мало кто верил, что мы сможем довести ее до конца. Ведь про необходимость моста до этого говорили на протяжении двух десятков лет, но к работам не приступали. Но вот прошло три года и сегодня Россию и Китай впервые соединяет автомобильный мост», - сказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Первый автомобильный мост между Россией и Китаем строился с декабря 2016 года в Амурской области. В конце ноября 2019 года основные этапы строительства российской части моста были завершены. После ввода моста в эксплуатацию в 2020 году пассажиропоток составит около 5,5 тысячи человек в сутки. Согласно техническому заданию, по нему каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей, сообщает РИА Новости.

Ежегодный поток пассажиров составит около 3 миллионов человек, грузов – порядка 6 миллионов тонн (или почти 300 тысяч автомобилей). Длина самого моста более километра, общая протяженность перехода 20 километров, в нее входят 6 километров дороги в Китае и 13 километров подъездных путей на территории России, в том числе 278-метровый мост через протоку Каникурганскую.

Как сообщало Амур.инфо, решение о строительстве моста Россия и Китай приняли еще в конце 90-х годов прошлого века, но по разным причинам стройка все время откладывалась. Активные работы начались в 2015 году, когда была создана уникальная модель финансирования стройки. Минвостокразвития контролировало все этапы работ.

Китайская и российская части моста были состыкованы 31 мая 2019 года. Мост соединяет село Каникурган Благовещенского района и деревню Чанфа городского округа Хэйхэ провинции Хэйлунцзян.