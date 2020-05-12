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12мая
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Выбор читателей за 11 мая

Выбор читателей за 11 мая

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 11 мая.

Большая часть Благовещенска 12 мая останется без горячей воды

12 мая в Благовещенске стартуют гидравлические испытания на городской ТЭЦ. Почти весь город на два дня останется без горячего водоснабжения.

+ 12: В Приамурье стало 152 зараженных Covid-19

В Амурской области обнаружено 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Они зарегистрированы в Тынде, Благовещенске и Шимановске. Таким образом, в регионе за все время было выявлено 152 больных.

В ДВОКУ состоялся крупнейший за последние годы выпуск офицеров (фото)

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ) имени Маршала Советского Союза К. Рокоссовского состоялся 109 выпуск офицеров. Поздравить лейтенантов с присвоением первого офицерского звания в Благовещенск прибыл командующий войсками Восточного военного округа Геннадий Жидко.

Режим нерабочих дней в России 11 мая могут снова продлить

Владимир Путин 11 мая проведет совещание. Президент России обсудит возможность продления режима нерабочих дней после 12 мая.

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#Обзор #интернет #СМИ

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Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске»: о появлении Центра для хищных птиц в Приамурье

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