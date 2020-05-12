Выбор читателей за 11 мая

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 11 мая.

12 мая в Благовещенске стартуют гидравлические испытания на городской ТЭЦ. Почти весь город на два дня останется без горячего водоснабжения.

В Амурской области обнаружено 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Они зарегистрированы в Тынде, Благовещенске и Шимановске. Таким образом, в регионе за все время было выявлено 152 больных.

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ) имени Маршала Советского Союза К. Рокоссовского состоялся 109 выпуск офицеров. Поздравить лейтенантов с присвоением первого офицерского звания в Благовещенск прибыл командующий войсками Восточного военного округа Геннадий Жидко.

Владимир Путин 11 мая проведет совещание. Президент России обсудит возможность продления режима нерабочих дней после 12 мая.