Гороскоп 12 мая: Тельцы в центре внимания, а Водолеям нужна стабильность

Восход Солнца: 04:46

Заход Солнца: 20:05

Солнце в Тельце.

Овен. Ваше физическое самочувствие будет сильно зависеть от психологического настроя, очень важно больше улыбаться, радоваться даже мелочам. Из-за повышенного уровня беспокойства Вам сегодня не будут удаваться дела, требующие всего внимания.

Телец. Вы сегодня будете в центре внимания, придется побыть и советчиком, и наставником, и помощником. Слава о ваших талантах продолжает распространяться. Сегодня Вы поймете, как важно поддерживать связи с людьми, которые, на первый взгляд, не казались вам близкими по духу или интересными в работе.

Близнецы. Вам в этот день категорически запрещено перенапрягаться, делайте ровно то, что от вас хотят, без лишних инициатив. Возможно, сегодня Вам придется выслушать критику в свой адрес, воспринимайте ее спокойно, используйте на благо себе.

Рак. Для Раков наступает благоприятный период, когда жизнь будет буквально бить ключом. Энергии окажется слишком много. Выступите с инициативой, которая сплотит вашу семью или дружеский коллектив.

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Лев. Работы много, велик соблазн найти отговорку и ничего не делать весь день. Но Вы так не поступите, ответственность сыграет Вам на руку. Ваша несобранность и склонность отвлекаться на мелкие проблемы могут повлиять на продуктивность.

Дева. Вам не придется ничего делать (только быть собой), чтобы завоевать успех и повысить авторитет в глазах коллег. В общении с любимым человеком проявите инициативу, иначе ситуация может стать совсем не контролируемой.

Весы. Избавиться от плохого настроения Вам поможет разговор с близкими, которые находятся далеко от дома! День принесет несколько новых проектов, а также весьма продуктивные переговоры с потенциальными спонсорами.

Скорпион. Астрологи предупреждают о возможных проблемах в процессе коммуникации, когда-то теплое общение сегодня может смениться ощутимым холодном в отношениях. Смело доверяйте интуиции, можно рисковать, но не ставить на кон свои деньги или профессиональный успех.

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Стрелец. Есть смысл быть менее закрытым с людьми, которым Вы доверяете. Расскажите сегодня им что-то о себе, дайте понять, что теплота все еще есть. Сегодня звезды советуют взять паузу в делах и подумать о своих планах и надобности их откорректировать.

Козерог. Вселенная на вашей стороне, и фортуна, которая следует за Козерогами по пятам, поможет успешно завершить любое дело, сделку или переговоры о будущем. Несмотря на то, что Вы борец, сегодня желательно показать миру свои слабости, попросить о помощи и именно так добраться до своей цели!

Водолей. Не отвечайте на агрессивные выпады в свой адрес, лучше сделайте вид, что Вас это даже не трогает. Не время геройствовать и проверять себя на прочность, Вам нужны стабильность и отсутствие жизненных потрясений.

Рыбы. День будет практически полностью расписан, при этом Рыбам придется побывать на многих важных и ответственных мероприятиях. Остановитесь и подумайте, так ли хорош проект, в который Вы хотите вложиться. Спойлер: звезды не советуют в этот день тратить деньги.

Астролог: Вальдемар Небоходцев