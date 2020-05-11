Самозанятым вернут суммы налога на доход и предоставят налоговый вычет

Владимир Путин предложил ряд мер поддержки самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей в целях компенсации ущерба, нанесенного пандемией коронавируса. Об этом он сообщил в своем обращении 11 мая.

Президент предложил вернуть самозанятым гражданам их налог на доход, уплаченный в 2019 году в полном объёме.

«Сейчас возможность для регистрации самозанятых действует уже в 23 регионах. И число тех, кто оформил такой статус, превысило 650 тысяч. Предлагаю предоставить всем самозанятым гражданам так называемый “налоговый капитал” в размере одного МРОТ, за счёт которого они смогут в этом году проводить налоговые платежи, не отвлекая собственные средства, сохраняя свои доходы», - сказал президент.

Владимир Путин также заявил о необходимости снизить фискальное бремя и на индивидуальных предпринимателей, которые заняты в наиболее пострадавших отраслях. Он предложил в этом году предоставить им налоговый вычет в размере одного МРОТ в отношении страховых взносов, тем самым также дополнительно поддержать их в этот сложный период.

Коснулся президент и микрофинансовой поддержки пострадавших предпринимателей. Практически во всех субъектах Федерации созданы и достаточно успешно работают государственные структуры, которые оказывают микрофинансовую поддержку индивидуальным предпринимателям, семейным предприятиям, небольшому бизнесу.

«Предлагаю, не откладывая провести докапитализацию таких компактных, но достаточно эффективных региональных институтов развития и направить на эти цели 12 миллиардов рублей. Эти средства были заложены в нацпроекте “Поддержка малого и среднего предпринимательства” на предстоящие годы. Считаю, что этот финансовый ресурс должен сработать уже сейчас, в 2020 году», - отметил президент.

Большинство мер созвучны тем, которые предлагали министерство экономического развития и внешних связей Амурской области совместно с региональным отделением общественной организации «Опора России».