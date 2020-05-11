Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12мая
Предыдущая новость Следующая новость
11 мая 2020, 23:55 0

Президент предложил списать налоги и страховые взносы предпринимателям

Президент предложил списать налоги и страховые взносы предпринимателям
Фото: Zen.yandex.ru

Владимир Путин предложил в качестве одной из мер поддержки бизнеса полностью списать для бизнеса налоги и страховые взносы за второй квартал этого года, то есть за апрель, май и июнь. Исключение составит НДС.

Эта мера распространится на индивидуальных предпринимателей, на компании малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях и на социально ориентированные НКО. Воспользоваться такой мерой поддержки смогут более полутора миллионов предприятий.

«Предприятия пострадавших отраслей уже получили отсрочку по налогам и страховым платежам на шесть месяцев с возможностью гасить их затем плавно, в течение года, как, собственно говоря, на одной из встреч с бизнесом представители оного меня и просили. Но только простого переноса фискальных платежей на будущие периоды сегодня тоже явно недостаточно. Поэтому предлагаю такие платежи за второй квартал нынешнего года полностью списать, за исключением НДС», – отметил Владимир Путин.

Просмотров всего: 123

#закон #коронавирус #помощь

распечатать


Коронавирус

Самозанятым вернут суммы налога на доход и предоставят налоговый вычет
Коронавирус 2

Путин пообещал лично проверить каждый регион, как ведутся выплаты медикам за COVID-19
Экономика

В России запустят специальную кредитную программу поддержки занятости
Экономика

Президент поручил возобновить работу базовых отраслей экономики
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь