Президент предложил списать налоги и страховые взносы предпринимателям

Владимир Путин предложил в качестве одной из мер поддержки бизнеса полностью списать для бизнеса налоги и страховые взносы за второй квартал этого года, то есть за апрель, май и июнь. Исключение составит НДС.

Эта мера распространится на индивидуальных предпринимателей, на компании малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях и на социально ориентированные НКО. Воспользоваться такой мерой поддержки смогут более полутора миллионов предприятий.

«Предприятия пострадавших отраслей уже получили отсрочку по налогам и страховым платежам на шесть месяцев с возможностью гасить их затем плавно, в течение года, как, собственно говоря, на одной из встреч с бизнесом представители оного меня и просили. Но только простого переноса фискальных платежей на будущие периоды сегодня тоже явно недостаточно. Поэтому предлагаю такие платежи за второй квартал нынешнего года полностью списать, за исключением НДС», – отметил Владимир Путин.