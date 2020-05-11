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11 мая 2020, 23:44 2

Путин пообещал лично проверить каждый регион, как ведутся выплаты медикам за COVID-19

Путин пообещал лично проверить каждый регион, как ведутся выплаты медикам за COVID-19

8 апреля президент Владимир Путин предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые непосредственно работают с больными коронавирусом. В своем обращении к россиянам и правительству он подчеркнул, что лично проверит каждый регион, как обстоят дела в этом вопросе.

По имеющимся у президента данным, по состоянию на 9 мая указанные выплаты осуществлены только в 56 субъектах Федерации, а получили их 56 000 человек. По озвученной информации, это меньше половины из числа тех медработников, кому начислены такие выплаты.

«Все средства на апрельские выплаты в регионы уже поступили. Поручаю главам субъектов Федерации наладить работу так, чтобы до 15 мая все медицинские работники получили положенные им апрельские выплаты, а Правительство, Минздрав – обеспечить здесь координацию и постоянный мониторинг.

Прошу иметь в виду, дорогие друзья. Я лично проверю состояние дел по этому вопросу в каждом регионе России», - предупредил президент.

«Ещё один важнейший вопрос, который буду держать на контроле. 6 мая был подписан Указ о предоставлении дополнительных страховых гарантий медицинским работникам. По аналогии с личным составом Вооруженных Сил России. Страховка должна распространяться на всех, кто с первых дней участвовал в борьбе с эпидемией. Это принципиально», - отметил президент.

В Амурской области начало выплат анонсировалось с 27 апреля.

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#коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    Свежо предание.... В Москве даже не выплатили, а он собрался регионы проверять))

  • paravis

    paravis
    53 минуты назад

    Разпи....льдяйство процветает на всех властных структурах, похоже, у царя нет авторитета.

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