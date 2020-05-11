В России запустят специальную кредитную программу поддержки занятости

Во всенародном обращении Владимир Путин озвучил новую меру поддержки бизнеса, которая позволит сохранить заработную плату сотрудникам пострадавших предприятий. Речь о специальной кредитной программе поддержки занятости, которая вступит в силу с 1 июня.

Воспользоваться ею смогут все предприятия в пострадавших отраслях, а также социально ориентированные НКО. Потенциально эта мера позволит поддержать семь миллионов рабочих мест.

Объём кредита будет рассчитываться по формуле 1 МРОТ на одного сотрудника в месяц исходя из шести месяцев. Срок погашения кредита – 1 апреля 2021 года.

«Важно, что кредит будет доступным для предприятий, а банки заинтересованы работать по такой программе. Конечная ставка для получателей кредита будет льготной – 2 процента. Всё, что выше, субсидирует государство. Сами проценты не надо будет платить ежемесячно, они капитализируются. Кроме того, на 85 процентов кредит будет обеспечен государственной гарантией.

И главное если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90 процентов и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны. Эти расходы возьмёт на себя государство», – сказал президент.

Если занятость будет сохранена на уровне не ниже 80 процентов от штатной численности, то в этом случае списывается половина кредита и процентов по нему.

Такой кредит можно будет использовать достаточно гибко, как непосредственно на выплату зарплат сотрудников, так и, например, на рефинансирование, на погашение ранее взятого беспроцентного, так называемого зарплатного кредита.

«Но при всей свободе манёвра для предприятий и организаций поручаю Правительству обеспечить контроль за соблюдением ключевого принципа: предприятия должны направлять полученные по кредиту ресурсы в первую очередь на обеспечение выплат заработных плат. Должны быть исключены, полностью исключены и разного рода махинации вроде создания фиктивных, так называемых «бумажных» рабочих мест или рабочих мест с зарплатами ниже МРОТ. Прошу за этим строго следить», – заключил президент.

Глава государства заметил в своем обращении, что по последним данным, число официально зарегистрированных безработных в России достигло 1 миллиона 400 тысяч. Это в два раза выше уровня начала апреля.

Правительство РФ еще вернется к обсуждению комплексных действий по стабилизации рынка труда, по поддержке людей, потерявших работу до конца мая.

Как сообщало Амур.инфо, 15 апреля президент ввел специальные выплаты малым и средним предприятиям из наиболее пострадавших отраслей при условии сохранения ими рабочих мест на уровне не менее 90% от показателя на 1 апреля.

«Размер такой выплаты будет рассчитываться с учетом общей численности работников организации по состоянию на начало апреля, исходя из суммы 12 тыс. 130 рублей в месяц на каждого сотрудника», — пояснял тогда премьер Михаил Мишустин.