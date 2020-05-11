Президент поручил возобновить работу базовых отраслей экономики

Владимир Путин поручил с 12 мая, где возможно, восстановить деятельность предприятий базовых отраслей экономики. В этом списке строительство, промышленность, сельское хозяйство, связь, энергетика, добыча полезных ископаемых.

«Здесь занято значительное количество работников, и работа для них – это зарплата, благополучие семьи. И что очень важно, деятельность таких предприятий не связана с необходимостью прямого контакта с потребителями, а значит, есть возможность возобновления работы с низкими рисками. Естественно, при соблюдении всех санитарных норм», – отметил президент

При этом глава государства отметил, что у руководителей регионов с учётом ситуации на местах, рекомендаций санитарных врачей остаётся право по согласованию с Правительством Российской Федерации ограничивать или даже временно приостанавливать деятельность предприятий, в том числе и в том случае, если меры санитарной безопасности объективно не могут быть там обеспечены.

«Если такое решение принято, за сотрудниками предприятий, деятельность которых пока приостановлена, как и прежде, сохраняется заработная плата. Это принципиальное требование. Поручаю главам регионов держать этот вопрос на контроле. Что в этой связи хочу особо подчеркнуть. Вынужденное ограничение работы в марте-мае негативно сказалось на многих секторах экономики. Мы сформировали и постоянно расширяем перечень пострадавших отраслей и предприятий, предусмотрели для них поддержку на федеральном уровне, чтобы малый и средний бизнес, системообразующие компании сохраняли занятость, свои трудовые коллективы, не накапливали долги по заработным платам», – заметил президент.

Вместе с тем Владимир Путин обратил внимание, что если руководители регионов будут вынуждены принимать решение о приостановке деятельности предприятий, которые не входят в перечень пострадавших отраслей, то они должны будут предусмотреть свои инструменты поддержки таких компаний, занятости их сотрудников, согласовав такие меры с федеральным Правительством.