Семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовую выплату в размере 10 тысяч рублей

Владимир Путин в своем новом обращении вновь обратил внимание на поддержку семей в период пандемии. Глава государства озвучил несколько новых мер поддержки.

В частности, Владимир Путин объявил о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей для семей, где есть дети с 3 до 15 лет, на каждого ребенка. Оформить заявления на выплаты можно уже с 12 мая на сайте госуслуг. Выплачивать её будут с 1 июня. Претендовать на эту выплату могут 27 миллионов детей Российской Федерации.

Указом президента будет вдвое увеличено пособие по уходу за ребенком — до 6700 рублей.

Кроме того, президент предложил выплачивать по 5000 рублей на одного ребенка в семьях с детьми до трех лет, не только семьям, имеющим право на маткапитал, как было реализовано прежде.

«Уже говорил о дополнительных выплатах на каждого ребёнка до трёх лет для семей, имеющих право на материнский капитал. Но у нас много семей, у которых этого права нет, потому что малыш родился до 1 января текущего года, то есть, до той даты, с которой введён новый порядок предоставления материнского капитала, в том числе и на первого ребёнка. В этой связи предлагаю также установить для таких семей ежемесячную выплату в 5000 рублей. Причём не только в мае и июне, но и за апрель, то есть тоже задним числом. Таким образом, выплаты по 5000 рублей на ребёнка в месяц теперь смогут получать все российские семьи, имеющие детей в возрасте до трёх лет, - отметил президент. - И, наконец, ещё одна мера поддержки семей с детьми. С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 000 рублей на каждого ребёнка с трёх лет до наступления 16-летнего возраста».

Президент подчеркнул, что справки и выписки собирать не потребуется.

«Повторю: каждая российская семья, в которой растут дети с трёх до 15 лет включительно, сможет обратиться с заявлением на получение такой единовременной помощи – сделать это уже с завтрашнего дня, дистанционно с помощью портала «Госуслуги» или через отделение Пенсионного фонда и получить деньги 10 000 рублей на каждого ребёнка начиная, как я уже сказал, с 1 июня текущего года», - сказал Владимир Путин.