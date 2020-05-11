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сегодня, 22:51 0

Путин: работники социальных учреждений получат «коронавирусную» доплату, начиная с апреля

Путин: работники социальных учреждений получат «коронавирусную» доплату, начиная с апреля

Президент Владимир Путин ввел своим указом еще один вид федеральной доплаты – работникам социальных учреждений. Она будет назначена и выплачиваться с апреля по июль.

С 12 мая, согласно указа, период нерабочих дней для всех регионов и отраслей экономики завершится. Однако переход будет поэтапным.

Режим повышенной безопасности должен сохраняться и для граждан старше 65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями, отметил президент.

«Обращаюсь к людям старших возрастов: родные мои! Понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома. Часто в разлуке со своими детьми, внуками. Но сейчас еще нужно потерпеть. Очень важно сейчас уделить внимание работе домов-интернатов, домов престарелых», - сказал президент.

Повышенную нагрузку, риски несут сотрудники социальных учреждений. В этой связи Владимир Путин заявил, что считает необходимым установить для них специальную федеральную доплату на 3 месяца с 15 апреля по 15 июля. Полагающаяся доплата за апрель также будет выплачена.

«Для врачей, которые работают в социальных учреждениях, доплата составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену. В случае, если они непосредственно оказывают помощь больным, зараженным коронавирусом – 60 тысяч рублей. Для социальных и педагогических работников среднего медицинского и административного персонала – 25 тысяч рублей. А если они работают с заболевшими людьми – 35 тысяч рублей. Для младшего персонала – 15 и 20 тысяч рублей соответственно. Для технического персонала – 10 и 15 тысяч рублей», - сказал президент.

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#коронавирус

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