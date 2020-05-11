Путин: с 12 мая период нерабочих дней для всех регионов и отраслей экономики завершается

Президент Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил, что с 12 мая все отрасли экономики во всех регионах начинают работать. Но переход к прежнему режиму будет долгим.

«Выход из режимов ограничений быстрым не будет. Начиная с 12 мая, необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные меры в регионах. Нельзя допустить отката назад.

Поручаю правительству, главам в субъектах, санитарным службам обеспечить контроль за их соблюдением. Разумеется, по всей стране исключаются любые массовые мероприятия. Полномочия глав субъектов по выработке мер по ограничениями на своих территориях продлеваются. Нужно соблюдать санитарные правила. Это касается работы предприятий, организаций, магазинов, сферы услуг, транспорта», - сказал Владимир Путин.

Путин заметил, что безрассудно забегать вперед в снятии ограничений, нужно «пройти между Сциллой и Харибдой».

«Прошу глав регионов при соблюдении всех требований безопасности везде, где это допустимо, предоставить людям возможность не только выходить из дома, гулять с детьми, индивидуально заниматься спортом, делать это, конечно, таким образом, чтобы минимизировать угрозу распространения вируса», - отметил президент.