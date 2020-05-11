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сегодня, 22:41 10

Путин: с 12 мая период нерабочих дней для всех регионов и отраслей экономики завершается

Путин: с 12 мая период нерабочих дней для всех регионов и отраслей экономики завершается

Президент Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил, что с 12 мая все отрасли экономики во всех регионах начинают работать. Но переход к прежнему режиму будет долгим.

«Выход из режимов ограничений быстрым не будет. Начиная с 12 мая, необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные меры в регионах. Нельзя допустить отката назад.

Поручаю правительству, главам в субъектах, санитарным службам обеспечить контроль за их соблюдением. Разумеется, по всей стране исключаются любые массовые мероприятия. Полномочия глав субъектов по выработке мер по ограничениями на своих территориях продлеваются. Нужно соблюдать санитарные правила. Это касается работы предприятий, организаций, магазинов, сферы услуг, транспорта», - сказал Владимир Путин.

Путин заметил, что безрассудно забегать вперед в снятии ограничений, нужно «пройти между Сциллой и Харибдой».

«Прошу глав регионов при соблюдении всех требований безопасности везде, где это допустимо, предоставить людям возможность не только выходить из дома, гулять с детьми, индивидуально заниматься спортом, делать это, конечно, таким образом, чтобы минимизировать угрозу распространения вируса», - отметил президент.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Stat

    Stat
    52 минуты назад

    Предпринятые меры всё равно не сработали....обогнали уже всех и вся по темпам и количеству,боятся о пиндосов отстать....

  • Ольга1972

    Ольга1972
    47 минут назад

    Найдите сколько процентов населения более и сравните, тогда и поймёте кого мы догнали и перегнали.

  • Ольга1972

    Ольга1972
    46 минут назад

    Найдите сколько процентов населения более и сравните,поймёте кого мы догнали и перегнали

  • Одинокая волчица

    Одинокая волчица
    44 минуты назад

    Я вот честно не понимаю: малое количество зараженных - сидим, изолируемся, а как только начался их рост - всем работать. Никакой логики...

  • GREEN

    GREEN
    43 минуты назад

    Сдался бедненький.Совсем стержня не стало.

  • Ланцелот46

    Ланцелот46
    39 минут назад

    StatПредпринятые меры всё равно не сработали....обогнали уже всех и вся по темпам и количеству,боятся о пиндосов отстать....


    А представьте, если б эти меры вообще не предприняли? Лучше бы было, хотите сказать? Сомневаюсь.

  • каша малаша

    каша малаша
    36 минут назад

    GREENСдался бедненький.Совсем стержня не стало.


    Зато у тебя стержня хоть отбавляй. Особенно комменты строчить на провинциальном ресурсе. Красава че

  • mr.Dobro

    mr.Dobro
    27 минут назад

    Одинокая волчицаЯ вот честно не понимаю: малое количество зараженных - сидим, изолируемся, а как только начался их рост - всем работать. Никакой логики...


    Президент сказал, что за главами регионов сохранятся полномочия. Они смогут сами устанавливать время снятия всех ограничений. В некоторых субъектах идет снижение заболеваемости, а где-то прирост. Поэтому не стоит раньше времени делать какие-то выводы.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    21 минута назад

    mr.Dobro

    Одинокая волчица

    Я вот честно не понимаю: малое количество зараженных - сидим, изолируемся, а как только начался их рост - всем работать. Никакой логики...



    Президент сказал, что за главами регионов сохранятся полномочия. Они смогут сами устанавливать время снятия всех ограничений. В некоторых субъектах идет снижение заболеваемости, а где-то прирост. Поэтому не стоит раньше времени делать какие-то выводы.


    Рост-то в основном везде. Через одно место всё. Когда надо было границы закрывать-ждали.

  • Лаконика

    Лаконика
    9 минут назад

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