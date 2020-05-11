Вечером 11 мая Владимир Путин вновь обратится к россиянам

Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщила пресс-служба Кремля. Уточняется, что речь пойдет о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране и новых мерах по поддержке граждан и экономики. Прямой эфир запланирован на 21.30 по амурскому времени

В конце апреля президент продлил выходные дни — с учетом праздников — по 11 мая включительно. Путин также поручил правительству, Роспотребнадзору и рабочей группе Госсовета разработать рекомендации по поэтапному выходу из режима ранее введенных ограничений.

По последним данным, число выявленных больных COVID-19 в России достигло 221 тысячи, из них свыше 39 тысячам удалось победить инфекцию, 2009 пациентов скончались.