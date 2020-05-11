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11мая
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сегодня, 19:49 10

Вечером 11 мая Владимир Путин вновь обратится к россиянам

Вечером 11 мая Владимир Путин вновь обратится к россиянам

Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщила пресс-служба Кремля. Уточняется, что речь пойдет о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране и новых мерах по поддержке граждан и экономики. Прямой эфир запланирован на 21.30 по амурскому времени

В конце апреля президент продлил выходные дни — с учетом праздников — по 11 мая включительно. Путин также поручил правительству, Роспотребнадзору и рабочей группе Госсовета разработать рекомендации по поэтапному выходу из режима ранее введенных ограничений.

По последним данным, число выявленных больных COVID-19 в России достигло 221 тысячи, из них свыше 39 тысячам удалось победить инфекцию, 2009 пациентов скончались.

Просмотров всего: 2014

#коронавирус

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Урааа! Страна достигла "желаемых результатов"! Всё "позади". Можно готовиться "поэтапно выходить...". В области, что ни день, так + 5 - 12, какой выход?

  • Simon12321

    Simon12321
    1 час назад

    Во сколько по времени выступит?

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    1 час назад

    Что то физиономия у него не внушает оптимизма

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    Simon12321

    Во сколько по времени выступит?



    НА ЧАС ПОЗЖЕ ЧЕМ ОБЕЩАЛ.

    Привычка у него такая.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    50 минут назад

    Мы все попадем в рай...

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    49 минут назад

    Обыкновенный медвежонок

    Мы все попадем в рай...



    Со слов власти , мы уже давно там.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    39 минут назад

    Кстати а кто тот одинокий старик, который праздновал 9 мая на Красной площади, не помню по какому тв каналу показывали. Просто интересно узнать.

  • Нажми Обсудить на форуме

    Нажми Обсудить на форуме
    29 минут назад

    Новое что-нибудь дедушка скажет.

  • in essence

    in essence
    19 минут назад

    Несменный ведущий в гостях у сказки и его сказания

  • Mareka

    Mareka
    6 минут назад

    in essenceНесменный ведущий в гостях у сказки и его сказания


    Точно))))

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