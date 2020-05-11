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Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске»: о появлении Центра для хищных птиц в Приамурье

Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске»: о появлении Центра для хищных птиц в Приамурье

12 мая в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» состоится беседа с организатором Центра для хищных птиц, кандидатом биологических наук, Денисом Ивановым.

Какие птичьи проблемы будет решать новый центр, он расскажет ведущему Михаилу Митрофанову.

Утренний эфир «Эха» вещает с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам); дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням); вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням). «Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM.

Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5. Прямые трансляции интервью можно наблюдать в инстаграм-аккаунте благовещенского «Эха».

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#животные #СМИ #Эхо Москвы

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