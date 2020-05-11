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сегодня, 19:27 10

Житель Зейского района заснял, как его двор облюбовала стая странных птиц (видео)

Житель Зейского района заснял, как его двор облюбовала стая странных птиц (видео)

Житель города Зеи поделился в социальных сетях видео, на котором он снял нежданных гостей в своем дворе. На участок амурчанина в поисках пищи опустились десятки птиц, предположительно дроздов, которых пару недель назад массово встречали по городу благовещенцы.

На кадрах видно, как пернатые окружили участок открытого парника, но при приближении человека вспорхнули и улетели. Видео пользователя опубликовала газета «Зейский вестник» в своем инстаграм-аккаунте.

В конце апреля, когда Благовещенск заполнили дрозды, зоозащитница Светлана Садова рассказала корреспонденту Амур.инфо, что идет весенняя миграция птиц. Из-за обильного количества снега дрозды не могли пролететь через Приамурье дальше по своему маршруту, так как были не в силах найти пропитание.

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#животные #природа

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Комментарии
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  • тт

    тт
    1 час назад

    Проверьте статью на ошибки, минимум 3 нашлось при беглом чтении.

  • Вован Сявчинский

    Вован Сявчинский
    1 час назад

    это птеродактили вернулись из-за того что природа очистилась.

  • Гортензия28

    Гортензия28
    1 час назад

    Они и в прошлом году были. Мой кот, гад такой, поймал одного, притащил в подъезд, мы отобрали, спасли. Другого поймал уже без нас. Жалко птичку было(

  • Гортензия28

    Гортензия28
    1 час назад

    Кстати через Зею последние два-три года стали мигрировать многие виды не залетавших ранее птиц. Осенью у мамы и всех дачных соседей всю облепиху съели до чиста. Никогда такого не было. Ну как бы не жалко, но в этом году без свежего облепихового масла.

  • Di

    Di
    1 час назад

    Маловаты они для дроздов. Это вьюрки Fringilla montifringilla

  • OT

    OT
    54 минуты назад

    Дак я этих птиц еще в советские времена часто видел стаями. Не понятно что странного. Да они в роисках пищи часто во дворах шарятся. В лесах-то еще до них успевают ягодники обобрать другие птицы. Например есть такая птица по моему сорокопут. Все ягодники обьест. Да и все знают такую похожую на сороку, но гоубое оперение. Тоже все обьедает. Остаются только домашние сады.

  • Гортензия28

    Гортензия28
    51 минута назад

    Эти, ага, вьюрки. А еще другие прилетели, побольше, рыжевато-серые. Может получится завтра на даче заснять. Прыгают по свежевспаханной земле, живность колупают)

  • Гортензия28

    Гортензия28
    47 минут назад

    OT

    Дак я этих птиц еще в советские времена часто видел стаями. Не понятно что странного. Да они в роисках пищи часто во дворах шарятся. В лесах-то еще до них успевают ягодники обобрать другие птицы. Например есть такая птица по моему сорокопут. Все ягодники обьест. Да и все знают такую похожую на сороку, но гоубое оперение. Тоже все обьедает. Остаются только домашние сады.



    Для Зеи они в новинку, как и многие другие. Мы все-таки севернее. Может потепление сказывается, что и к нам стали заглядывать. А вот голубые сороки у нас давно обитают.

  • Di

    Di
    42 минуты назад

    Гортензия28

    Эти, ага, вьюрки. А еще другие прилетели, побольше, рыжевато-серые. Может получится завтра на даче заснять. Прыгают по свежевспаханной земле, живность колупают)



    Попробуй сфоткать, а я попробую определить по фото.

  • Гортензия28

    Гортензия28
    38 минут назад

    Di

    Гортензия28

    Эти, ага, вьюрки. А еще другие прилетели, побольше, рыжевато-серые. Может получится завтра на даче заснять. Прыгают по свежевспаханной земле, живность колупают)



    Попробуй сфоткать, а я попробую определить по фото.



    Попробую, если дождя не будет, портится погода(

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