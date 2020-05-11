Житель Зейского района заснял, как его двор облюбовала стая странных птиц (видео)

Житель города Зеи поделился в социальных сетях видео, на котором он снял нежданных гостей в своем дворе. На участок амурчанина в поисках пищи опустились десятки птиц, предположительно дроздов, которых пару недель назад массово встречали по городу благовещенцы.

На кадрах видно, как пернатые окружили участок открытого парника, но при приближении человека вспорхнули и улетели. Видео пользователя опубликовала газета «Зейский вестник» в своем инстаграм-аккаунте.

В конце апреля, когда Благовещенск заполнили дрозды, зоозащитница Светлана Садова рассказала корреспонденту Амур.инфо, что идет весенняя миграция птиц. Из-за обильного количества снега дрозды не могли пролететь через Приамурье дальше по своему маршруту, так как были не в силах найти пропитание.