Из-за Covid-19 отменен Каннский фестиваль

«На сегодняшний день проведение (кинофестиваля) в офлайн-режиме кажется нам затруднительным, поэтому мы планируем анонсировать фильмы из (изначального официального) списка в начале июня», – приводит издание его слова.

Ранее президент фестиваля Пьер Лескюр в интервью французской газете Le Figaro заявил о том, что проведение Каннского фестиваля в 2020 году "в его традиционной форме отменено". При этом Лескюр подчеркнул, что организаторы продолжают рассматривать различные альтернативные форматы взаимодействия с публикой, но это станет возможным только после того, как будут сняты ограничения на работу кинотеатров и проведение массовых мероприятий, введенные из-за пандемии.

В свою очередь гендиректор Каннского фестиваля Тьерри Фремо в интервью британскому сайту киноновостей Screendaily.com отметил, что фестиваль может состояться только «с участием звезд, зрителей, прессы и экспертов», однако в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции это стало невозможным. По словам Фремо, «фестиваль всегда должен быть представлен в лучшем виде».

Также он добавил, что фестиваль может слиться с киносмотрами в Торонто, Довиле, Лионе, Ангулеме, Сан-Себастьяне, Нью-Йорке и Пусане. Там могут появиться отдельные дни или подборки фильмов, основанные на планировавшейся на 2020 год программе Каннского фестиваля.

Тем временем, как сообщало Амур.инфо, восемнадцатая «Амурская осень» пройдет в плановые сроки — с 13 по 20 сентября. Гастрольный график артистов был закреплен еще в декабре прошлого года. Такой информацией поделился президент фестиваля кино и театра Сергей Новожилов.