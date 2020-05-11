Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11мая
Предыдущая новость
сегодня, 19:00 0

Из-за Covid-19 отменен Каннский фестиваль

Из-за Covid-19 отменен Каннский фестиваль
Фото: tass.ru

Организаторы Каннского кинофестиваля из-за ограничительных мер, связанных с борьбой с коронавирусом, приняли решение не проводить фестиваль в этом году. В начале июня они лишь опубликуют программу отобранных для показа фильмов под названием Cannes - 2020. Об этом в воскресенье сообщил журнал Variety со ссылкой на официального представителя фестиваля, пишет ТАСС.

«На сегодняшний день проведение (кинофестиваля) в офлайн-режиме кажется нам затруднительным, поэтому мы планируем анонсировать фильмы из (изначального официального) списка в начале июня», – приводит издание его слова.

Ранее президент фестиваля Пьер Лескюр в интервью французской газете Le Figaro заявил о том, что проведение Каннского фестиваля в 2020 году "в его традиционной форме отменено". При этом Лескюр подчеркнул, что организаторы продолжают рассматривать различные альтернативные форматы взаимодействия с публикой, но это станет возможным только после того, как будут сняты ограничения на работу кинотеатров и проведение массовых мероприятий, введенные из-за пандемии.

В свою очередь гендиректор Каннского фестиваля Тьерри Фремо в интервью британскому сайту киноновостей Screendaily.com отметил, что фестиваль может состояться только «с участием звезд, зрителей, прессы и экспертов», однако в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции это стало невозможным. По словам Фремо, «фестиваль всегда должен быть представлен в лучшем виде».

Также он добавил, что фестиваль может слиться с киносмотрами в Торонто, Довиле, Лионе, Ангулеме, Сан-Себастьяне, Нью-Йорке и Пусане. Там могут появиться отдельные дни или подборки фильмов, основанные на планировавшейся на 2020 год программе Каннского фестиваля.

Тем временем, как сообщало Амур.инфо, восемнадцатая «Амурская осень» пройдет в плановые сроки — с 13 по 20 сентября. Гастрольный график артистов был закреплен еще в декабре прошлого года. Такой информацией поделился президент фестиваля кино и театра Сергей Новожилов.

Просмотров всего: 35

#коронавирус #культура

распечатать


Коронавирус

Приморский край стал одним из лидеров по нарушению режима самоизоляции в стране

Коронавирус 6

Россия вышла на третье место в мире по уровню распространения COVID-19
Коронавирус 4

Минздрав призвал регионы не экономить на выплатах врачам, лечащим пациентов с COVID-19

Культура 1

Региональные театры, музеи и библиотеки освободили от налога на прибыль
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь