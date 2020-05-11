Мужчина бросил гранату во двор к соседям на Ставрополье

«По предварительной информации, 15 человек пострадали, все доставлены в нашу районную больницу. Один человек находится в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней степени тяжести. Ранения, в основном, нижних конечностей»,— сказал собеседник в местной администрации. В пресс-службе Минздрава Ставрополья сообщили о госпитализации семи пострадавших.

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Уточняется, что под навесом частного дома 18 человек отмечали день рождения хозяйки. Их сосед бросил гранату, которая взорвалась под столом. Сейчас территория домовладения оцеплена. На месте работают правоохранители, кинологи и представители оперативных служб. В правоохранительных органах сообщили, что задержанный находится в нетрезвом состоянии.

В Главном управлении МВД по Ставропольскому краю подтвердили задержание мужчины, бросившего взрывное устройство. По предварительным данным, причиной инцидента стал бытовой конфликт.

Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство нескольких человек общеопасным способом (ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ). По указанию руководства краевого управления СКР «для наиболее квалифицированного расследования уголовного дела на место происшествия направлены следователи-криминалисты аппарата следственного управления».