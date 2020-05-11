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сегодня, 18:01 0

Приморский край стал одним из лидеров по нарушению режима самоизоляции в стране

Приморский край стал одним из лидеров по нарушению режима самоизоляции в стране
Фото: Primgorod.ru

Больше всего режим самоизоляции нарушают в Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях и Дагестане, сообщил «РИА Новости» начальник управления МВД по охране общественного порядка Юрий Валяев.

«По такому показателю, как соотношение количества составленных протоколов к числу жителей, сейчас лидируют Краснодарский, Ставропольский, Приморский края и Республика Дагестан»,— сказал Валяев.

Он пояснил, что абсолютные значения в данном случае нерепрезентативны из-за разной численности населения.

Напомним, для борьбы с распространением коронавируса в стране весь апрель был объявлен нерабочим с сохранением зарплаты, в большинстве регионов ввели ограничения. 6 мая Владимир Путин провел совещание с министрами и главами регионов, на котором поручил разработать план по выходу из режима ограничений, исходя из эпидемиологической ситуации в регионах. В Москве указом мэра режим изоляции был продлен до 31 мая.

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#коронавирус

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