Амур.инфо выяснило, почему туроператоры задерживают деньги за отменённые туры

В Амур.инфо поступил ряд обращений с одной жалобой - на невозврат денег туроператорами за отдых, отмененный в период коронавирусной инфекции. Ситуацию прокомментировал один из туроператоров Благовещенска. Но главное: 8 мая Правительство России внесло в Государственную думу проект закона, который позволяет туроператорам возвращать вместо денег за отмененные путешествия сертификаты на будущие поездки.

«Мы - молодая семья. Приобрели авиабилеты у перевозчика "Северный ветер" через агентство, рейс должен был быть 5 апреля. Но 30 марта пришла СМС, что рейс отменили, мы написали заявление на возврат денежных средств ещё 31 марта, сумма не большая и не маленькая - в пределах 40 тысяч рублей, но для нас, семьи с маленьким ребенком и ипотекой это большие и нелишние деньги, - рассказала обратившаяся в Амур.инфо женщина. - При обращении к перевозчику они предлагают поменять дату вылета, но нам уже не нужно лететь никуда, либо перевести деньги на сертификат который можно потратить тоже только на перелёт. Но нам не нужен уже перелёт, а нужны НАШИ денежные средства, услуга не оказана. На календаре май, а там тишина».

Ситуацию с невозвратом средств прокомментировали в одном из туристических агентств Благовещенска.

«Это не мошенничество. Возвраты приостановлены уже пару месяцев, и эта проблема коснулась многих. Точнее, в такой ситуации сейчас все, у кого ориентировочно с 20-х числе марта отменялись рейсы, и деньги не возвращает никто.

И это происходит с одобрения правительственных структур, таких, как Ростуризм.

Никто конкретного совета сейчас не даст. До коронавируса при обычной ситуации они бы написали претензию в авиакомпанию, та бы в течение установленного срока дала бы ответ, и, в случае невозврата с этим можно было бы пойти в суд.

Сейчас же, если примут закон о сертификатах, то, думаю, суды или не будут рассматривать такие дела или будут отказывать. Сейчас ни туроператоры, ни авиакомпании возвратов не делают. Только переносы перелетов на какие-то конкретные даты, или если люди не знают, когда и куда полетят, тогда сертификаты. К сожалению, такая реальность сейчас», – рассказала один из представителей турагентств Благовещенска.

Между тем, 8 мая Правительство России внесло в Государственную думу проект закона, который позволяет туроператорам возвращать вместо денег за отмененные путешествия сертификаты на будущие поездки. Документ опубликован в электронной базе данных парламента, сообщает сайт «РБК». Законопроект предусматривает право правительства принимать решение «о приостановлении на установленный им срок обязательств туроператоров по возврату туристам <...> уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм при условии предоставления <...> туристам <...> обязательства об обеспечении предоставления им в установленный срок равнозначного туристского продукта».

Подобной мерой кабмин может воспользоваться при угрозах ЧС, введения соответствующего режима или режима повышенной готовности. В этом случае туроператорам разрешат не возвращать деньги клиентам, если их поездка отменилась.

Вместо этого им можно будет выдать сертификат, который гарантирует аналогичное путешествие в будущем. При этом, если турист не воспользуется сертификатом до окончания срока его действия, то турфирма обязана будет вернуть деньги за поездку, а также проценты за пользование ими.

В документе отмечается, что в случае увеличения стоимости поездки по сравнению с уплаченной по договору суммой туроператор не имеет права требовать с клиента доплату.

Кроме того, в законопроекте предусматривается «право правительства Российской Федерации устанавливать особенности изменения и расторжения договора перевозки пассажира, а также возврата платы за проезд пассажира и за провоз его багажа».

Однако сейчас у людей сохраняется возможность вернуть потраченное на отменённые туры — можно обратиться в Роспотребнадзор или собрать необходимые документы и подать их в суд, напомнила «Парламентской газете» глава Комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

«Конечно, законопроект больше отвечает интересам туроператоров, чем клиентов. Реальность такова, что если все будут требовать возврата денег, нас ждут банкротства операторов. Уже сейчас понятно, что маленькие турагентства, скорее всего, в дальнейшем не смогут продолжить свою работу», — объяснила она.

Ранее, 7 мая, в Минтрансе сообщили, что правительство разрабатывает законопроект, который позволит авиакомпаниям, водным и железнодорожным перевозчикам в случае ЧС или режима повышенной готовности возвращать пассажирам ваучеры вместо денег за билеты на отмененные рейсы.

Авторы законы также допускают создание личного счета пассажира, куда будут переведен эквивалент уплаченной за билет суммы (баллы, мили, километры), позволяющий в будущем потратить его на другую поездку.

