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Авиакомпании ужесточат проверку пассажиров вывозных рейсов

Авиакомпании ужесточат проверку пассажиров вывозных рейсов
Фото: tass.ru

Авиакомпании намерены ужесточить проверку адреса фактического проживания при посадке на вывозной рейс, следует из опубликованного в воскресенье сообщения в Telegram-канале, который был создан Минкомсвязью РФ для возвращения россиян на родину, сообщает ТАСС.

Отмечается, что «перед выдачей посадочного талона сотрудники авиакомпаний будут строго проверять документы, подтверждающие проживание в регионе».

Пассажиры могут предоставить оригиналы документов или фотографии «прописки, договора аренды, медицинского полиса, справки с работы, копии прописки родственников и документы, подтверждающие родство, а также расписку о том, что они готовы вас принять на карантин», пояснили в Минкомсвязи.

Из-за пандемии Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

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#транспорт

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