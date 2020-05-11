Авиакомпании ужесточат проверку пассажиров вывозных рейсов

Отмечается, что «перед выдачей посадочного талона сотрудники авиакомпаний будут строго проверять документы, подтверждающие проживание в регионе».

Пассажиры могут предоставить оригиналы документов или фотографии «прописки, договора аренды, медицинского полиса, справки с работы, копии прописки родственников и документы, подтверждающие родство, а также расписку о том, что они готовы вас принять на карантин», пояснили в Минкомсвязи.

Из-за пандемии Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.