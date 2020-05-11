Россия вышла на третье место в мире по уровню распространения COVID-19

Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Москве (+6169 человек), Подмосковье (+1079), Санкт-Петербурге (+307), Нижегородской области (+291), Смоленской области (+164) и Дагестане (+119). В Москве число выявленных случаев заболевания достигло 115909.

За сутки зарегистрировали 94 смерти от коронавируса. Всего с начала эпидемии, по официальным данным, умерли 2009 человек, у которых диагностировали заболевание.

С начала распространения COVID-19 в России выздоровели 39801 человек (+5495 за сутки). В Москве за сутки выздоровели 4032 человека, за все время — 17822 человека.

За прошедшие сутки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роспотребнадзор, в России было выполнено около 188 тысяч тестов на коронавирус. Всего с начала распространения COVID-19 в России сделано 5,6 миллиона тестов.