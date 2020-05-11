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сегодня, 17:25 6

Россия вышла на третье место в мире по уровню распространения COVID-19

Россия вышла на третье место в мире по уровню распространения COVID-19
Фото: News.myseldon.com

В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 11656 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. Общее число зарегистрированных случаев в России достигло 221344. По этому показателю Россия вышла на третье место, обойдя Италию и Великобританию, проанализировала информацию «Медуза».

Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Москве (+6169 человек), Подмосковье (+1079), Санкт-Петербурге (+307), Нижегородской области (+291), Смоленской области (+164) и Дагестане (+119). В Москве число выявленных случаев заболевания достигло 115909.

За сутки зарегистрировали 94 смерти от коронавируса. Всего с начала эпидемии, по официальным данным, умерли 2009 человек, у которых диагностировали заболевание.

С начала распространения COVID-19 в России выздоровели 39801 человек (+5495 за сутки). В Москве за сутки выздоровели 4032 человека, за все время — 17822 человека.

За прошедшие сутки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роспотребнадзор, в России было выполнено около 188 тысяч тестов на коронавирус. Всего с начала распространения COVID-19 в России сделано 5,6 миллиона тестов.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    А ещё, не так давно, Скабеева с Петровым (Прямой эфир) ехидно заявляли, что типа: "...ха-ха, Россия замыкает десятку...". Не успели моргнуть, бах, и страна уже в тройке лидеров...

  • Модератор

    Модератор
    1 час назад

    Зато по умершим (тьфу-тьфу-тьфу) всё не так печально

  • GREEN

    GREEN
    1 час назад

    Модератор

    Зато по умершим (тьфу-тьфу-тьфу) всё не так печально



    Поговаривают,что мы "цыплят" по осени не посчитали. А щас просто тесты подвезли,от того и прирост.

  • приехали , вылезай

    приехали , вылезай
    1 час назад

    Завтра будем на втором . А там... догнать и перегнать Америку .

  • GREEN

    GREEN
    1 час назад

    приехали , вылезай

    Завтра будем на втором . А там... догнать и перегнать Америку .



    Мы во всём должны быть первыми!

  • приехали , вылезай

    приехали , вылезай
    1 час назад

    GREEN
    приехали , вылезай

    Завтра будем на втором . А там... догнать и перегнать Америку .



    Мы во всём должны быть первыми!


    Полагаю -это единственное , где мы будем первыми ))

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