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Минздрав призвал регионы не экономить на выплатах врачам, лечащим пациентов с COVID-19

Минздрав призвал регионы не экономить на выплатах врачам, лечащим пациентов с COVID-19
Фото: tass.ru

Региональные власти не должны экономить на стимулирующих выплатах медицинскому персоналу, оказывающему помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Такое мнение высказала журналистам заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова. В ведомстве сообщили, что получают«тревожные сигналы» «тревожные сигналы» из некоторых регионов, в которых медработникам выплатили стимулирующие выплаты в размере нескольких сотен рублей, пишет ТАСС.

«Мы получаем тревожные сигналы из некоторых регионов, в которых медработникам выплатили стимулирующие выплаты в размере нескольких сотен рублей, не объяснив при этом методику расчета. В результате возникает справедливое непонимание со стороны персонала, ощущение, что на них сэкономили. Медицинский работник, если он по должности работает с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, должен получать стимулирующую выплату в соответствии с постановлением правительства, она определяется... от средней заработной платы в регионе в зависимости от его должности и исходя от времени, которое он отработал», – сказала она.

Семенова пояснила, что симулирующая надбавка выплачивается в размере не более 100% на одну ставку. Если медработник работает на 0,5 ставки, то получает 50% от выплаты, а если на две ставки, то одну.

«При этом выплаты могут уменьшаться лишь по причине невыхода на работу – например, по причине отпуска или больничного – пропорционально числу отработанных в течение месяца смен. Хочу отметить, что стремление некоторых руководителей медорганизаций "оптимизировать" выплаты и рассчитывать их, исходя из, например, фактически проведенного работником времени с пациентом с COVID-19 "по минутам", не имеет под собой оснований и потребует серьезной оценки», – подчеркнула замминистра.

Ранее Минздрав России перечислил в регионы средства для стимулирующих выплат медработникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Выплаты за апрель должны быть осуществлены не позднее 15 мая. Перечень подразделений медорганизации и должностей медработников, на которых они распространяются, определяют главврачи на местах.

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#коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад



    Минздрав призвал регионы не экономить на выплатах врачам, лечащим пациентов с COVID-19



    А почему только с ковидом?

    Остальные врачи в это время отдыхают?

  • Stat

    Stat
    44 минуты назад

    Все так и принялись выполнять...

  • Жужжа

    Жужжа
    36 минут назад

    ".... определяют главврачи на местах." Этим все сказано.

  • SLON na Amure

    SLON na Amure
    8 минут назад

    Что значит "Призвал".. ? Нужно Приказать, а если кто из чиновников не выполняет, то "Расстрелять".

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