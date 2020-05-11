Региональные театры, музеи и библиотеки освободили от налога на прибыль

Российские театры, музеи и библиотеки могут претендовать на ставку 0% по налогу на прибыль при осуществлении ими культурной деятельности, следует из постановления федерального правительства от 8 мая, опубликованного 11 мая, пишет «Коммерсант».

Согласно документу, налоговые послабления распространяются на театры, музеи и библиотеки, учредителями которых являются субъекты федерации или муниципальные образования.

Нулевая налоговая ставка для театров применяется при подготовке и показе спектаклей, проведении фестивалей, конкурсов, выставок, экскурсий для посетителей, творческих лабораторий (мастер-классов) и ряда других мероприятий.

Для библиотек нулевая налоговая ставка применяется, например, при осуществлении ими библиографической и информационной деятельности, организации культурно-массовых мероприятий, изучении книжных памятников.