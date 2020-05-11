+ 12: В Приамурье стало 152 зараженных Covid-19

В Амурской области обнаружено 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Они зарегистрированы в Тынде, Благовещенске и Шимановске. Таким образом, в регионе за все время было выявлено 152 больных.

Темп прироста за последние сутки – 8,6%. Статистика заболеваемости в регионе на 11 мая выглядит следующим образом:

– г. Благовещенск - 49 (+1)

– г. Тында – 33 (+7)

– г. Белогорск – 23

– г. Шимановск – 16 (+4)

– Серышевский район (с. Тавричанка – 8, с. Бочкаревка – 1, с. Томское - 3) – 12

– г. Свободный – 4

– Магдагачинский район (п. Магдагачи) – 4

– г. Зея – 3

– пгт. Прогресс – 2

– Благовещенский район (с.Владимировка) – 2

– Ивановский район (с.Крещеновка) - 2

– Бурейский район (п. Талакан) – 1

– Завитинский район (с. Успеновка) - 1

Показатель заболеваемости – 19,24 на 100 тысяч населения.

Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 40,8%, бессимптомная форма – 34,9%, ОРВИ – 24,3% .

Летальных исходов от заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) не зарегистрировано.

Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 38,8%.

30 человека выписаны из стационара с выздоровлением. 122 заболевших продолжают получать необходимое лечение.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) в отношении 669 человек, бывших в контакте с заболевшими, из них на изоляции по месту жительства находится 613 человек, в изоляторах – 56 человек.

По эпидемическим показаниям Управлением выдано 2 467 постановлений главного государственного санитарного врача Амурской области об изоляции в медицинских организациях или самоизоляции по мету жительства граждан, прибывших из-за границы или бывших в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией, и 439 предписаний о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в части проведения медицинского наблюдения, лабораторного обследования, соблюдения противоэпидемического режима и др.

По состоянию на 11.05.2020 проведено 21 415 исследований на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, в том числе 13 942 исследования (65%) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».