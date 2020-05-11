+ 12: В Приамурье стало 152 зараженных Covid-19
В Амурской области обнаружено 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Они зарегистрированы в Тынде, Благовещенске и Шимановске. Таким образом, в регионе за все время было выявлено 152 больных.
Темп прироста за последние сутки – 8,6%. Статистика заболеваемости в регионе на 11 мая выглядит следующим образом:
– г. Благовещенск - 49 (+1)
– г. Тында – 33 (+7)
– г. Белогорск – 23
– г. Шимановск – 16 (+4)
– Серышевский район (с. Тавричанка – 8, с. Бочкаревка – 1, с. Томское - 3) – 12
– г. Свободный – 4
– Магдагачинский район (п. Магдагачи) – 4
– г. Зея – 3
– пгт. Прогресс – 2
– Благовещенский район (с.Владимировка) – 2
– Ивановский район (с.Крещеновка) - 2
– Бурейский район (п. Талакан) – 1
– Завитинский район (с. Успеновка) - 1
Показатель заболеваемости – 19,24 на 100 тысяч населения.
Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 40,8%, бессимптомная форма – 34,9%, ОРВИ – 24,3% .
Летальных исходов от заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) не зарегистрировано.
Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 38,8%.
30 человека выписаны из стационара с выздоровлением. 122 заболевших продолжают получать необходимое лечение.
Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) в отношении 669 человек, бывших в контакте с заболевшими, из них на изоляции по месту жительства находится 613 человек, в изоляторах – 56 человек.
По эпидемическим показаниям Управлением выдано 2 467 постановлений главного государственного санитарного врача Амурской области об изоляции в медицинских организациях или самоизоляции по мету жительства граждан, прибывших из-за границы или бывших в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией, и 439 предписаний о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в части проведения медицинского наблюдения, лабораторного обследования, соблюдения противоэпидемического режима и др.
По состоянию на 11.05.2020 проведено 21 415 исследований на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, в том числе 13 942 исследования (65%) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».
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