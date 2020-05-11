Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:38 4

+ 12: В Приамурье стало 152 зараженных Covid-19

+ 12: В Приамурье стало 152 зараженных Covid-19
Фото: Zastavki.com

В Амурской области обнаружено 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Они зарегистрированы в Тынде, Благовещенске и Шимановске. Таким образом, в регионе за все время было выявлено 152 больных.

Темп прироста за последние сутки – 8,6%. Статистика заболеваемости в регионе на 11 мая выглядит следующим образом:

– г. Благовещенск - 49 (+1)

– г. Тында – 33 (+7)

– г. Белогорск – 23

– г. Шимановск – 16 (+4)

– Серышевский район (с. Тавричанка – 8, с. Бочкаревка – 1, с. Томское - 3) – 12

– г. Свободный – 4

– Магдагачинский район (п. Магдагачи) – 4

– г. Зея – 3

– пгт. Прогресс – 2

– Благовещенский район (с.Владимировка) – 2

– Ивановский район (с.Крещеновка) - 2

– Бурейский район (п. Талакан) – 1

– Завитинский район (с. Успеновка) - 1

Показатель заболеваемости – 19,24 на 100 тысяч населения.

Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 40,8%, бессимптомная форма – 34,9%, ОРВИ – 24,3% .

Летальных исходов от заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) не зарегистрировано.

Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 38,8%.

30 человека выписаны из стационара с выздоровлением. 122 заболевших продолжают получать необходимое лечение.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) в отношении 669 человек, бывших в контакте с заболевшими, из них на изоляции по месту жительства находится 613 человек, в изоляторах – 56 человек.

По эпидемическим показаниям Управлением выдано 2 467 постановлений главного государственного санитарного врача Амурской области об изоляции в медицинских организациях или самоизоляции по мету жительства граждан, прибывших из-за границы или бывших в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией, и 439 предписаний о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в части проведения медицинского наблюдения, лабораторного обследования, соблюдения противоэпидемического режима и др.

По состоянию на 11.05.2020 проведено 21 415 исследований на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, в том числе 13 942 исследования (65%) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».

Просмотров всего: 1026

#коронавирус

распечатать


Общество 1

В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ в условиях пандемии

Общество 1

На пункте пропуска Поярково–Сюнькэ отработали бесконтактную разгрузку судов
Власть 23

Режим нерабочих дней в России 11 мая могут снова продлить
Коронавирус 6

Почти 40 % заболевших COVID-19 в Приамурье – люди в возрасте 30-49 лет
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Tуман

    Tуман
    25 минут назад

    Достала эта "стена плача". Напишите лучше о смертях от рака и туберкулёза. Информация о коронавирусе уже не воспринимается всерьёз.

  • Tуман

    Tуман
    24 минуты назад

    Народу нужен жескач

  • Вета007

    Вета007
    20 минут назад

    Что за эпидемия такая 1 случай в городе за день? Да у нас когда обычный грипп гулял у сына в школе по трое с класса в день на больничный уходило, а то и больше. И болели тоже тяжело, у сына пневмония тоже была, и в инфекционку ложились. Какой-то на редкость малозаразный вирус. Испугаться не получается.

  • Tуман

    Tуман
    18 минут назад

    Вета007

    Что за эпидемия такая 1 случай в городе за день? Да у нас когда обычный грипп гулял у сына в школе по трое с класса в день на больничный уходило, а то и больше. И болели тоже тяжело, у сына пневмония тоже была, и в инфекционку ложились. Какой-то на редкость малозаразный вирус. Испугаться не получается.



    Это благодаря Васе у нас такая низкая заболеваемость

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь