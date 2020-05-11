«Аэрофлот» урезал питание при перелете из городов Дальнего Востока в Москву

Авиакомпания «Аэрофлот» больше не будет предоставлять пассажирам-дальневосточникам горячее питание во время второго обслуживания при перелетах в Москву из Хабаровска, Южно-Сахалинска, Владивостока и Петропавловска-Камчатского и обратно. Вместо него будет предложен витаминный батончик-снэк или пирожок, — пишет портал «DVHAB.RU».

Ранее подобное «питание» было предусмотрено только на коротких рейсах. При этом полеты из дальневосточных городов в Москву или обратно длятся шесть — восемь часов.

Первое питание пока остается неизменным: в меню — рыба, мясо, курица, овощи и прочее, гарнир, салат, соки и сладости.

Организацию неоднократно упрекали в игнорировании интересов жителей Дальнего Востока. При этом «Аэрофлот» является государственной компанией — 61,17% акций у Росимущества. Транспортная недоступность, оторванность от России служат одним из ключевых факторов в пользу массового бегства жителей ДФО в другие регионы страны.

Отметим, в апреле «Аэрофлот» отменил два рейса из трех по маршруту Хабаровск — Москва — Хабаровск. При этом их выполнял перевозчик «Россия».

Как сообщает портал, авиакомпания «Аэрофлот» в 2018 году решила прекратить обслуживание Хабаровского края. В результате этого все ее рейсы, кроме одного, были переданы «России» . Обе компании летали по «плоским тарифам» и не могли в зависимости от сезонности менять стоимость билетов. А в 2019 году руководство «Аэрофлота» максимально затягивало открытие расписания с рейсами с Дальнего Востока в западные регионы. Миллионы людей стали заложниками ситуации, и даже обращались к президенту России.