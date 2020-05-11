400 амурским ветеранам отремонтируют квартиры

В Приамурье отремонтируют квартиры четырех сотен амурских ветеранов Великой Отечественной войны. Ремонт жилых помещений к 9 мая завершился в двух квартирах в городе Тында – у ветеранов войны Ивана Волчкова и Николая Козлова. Такой подарок участникам военных действий сделали в честь 75-летнего юбилея Великой Победы.





В квартирах у ветеранов отремонтировали санузлы, заменили линолеум, плинтус и освещение. Кроме этого, в жилых помещения установили новые окна, переклеили обои и обновили потолки. Работы завершились до распространения коронавирусной инфекции.

Сделать ремонт предстоит еще у 8 участников войны, проживающих в городе Тында. Работы начнутся после пандемии коронавируса, должны завершить к 1 сентября.

В Тынде на ремонт жилья ветеранам потратят 969 тысяч рублей. Из них – 739 тысяч – из областного бюджета и 230 тысяч рублей – софинансирование из бюджета города.

В некоторых муниципалитетах продолжается приём заявок от участников войны, узников концлагерей, тружеников тыла и вдов ветеранов Великой Отечественной войны. Все работы в рамках реализации подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории области» госпрограммы Амурской области «Обеспечение доступным и качественным жильём населения Амурской области» должны завершить к сентябрю.

Сейчас ремонтные работы в домах и квартирах ветеранов Приамурья не ведутся в связи с распространением коронавирусной инфекции. В некоторых муниципалитетах отремонтировать жильё успели до режима самоизоляции. Работы продолжатся после того, как нормализуется эпидобстановка в регионе.

Всего в этом году в обновлённых домах и квартирах будут жить более 400 амурских ветеранов Великой Отечественной войны. Ремонтные работы, которые проходят в домах и квартирах ветеранов, разнообразные: замена и ремонт кровли, установка сантехники, покраска стен, замена полов и установка новых окон и дверей. В некоторых домах строителям предстоит заменить печи. Этот вид работ запланирован на летнее время.

В этом году на ремонт жилья ветеранам выделено более 41 миллиона рублей из областного бюджета. Средства распределены бюджетам муниципальных образований. Такую помощь получат более 400 амурских ветеранов.

Кроме этого, 7 видов участников Великой Отечественной войны в этом году переедут в новые квартиры. На это выделено 15,7 миллионов рублей.

По указу Президента страны Владимира Путина в апреле – мае 2020 года все категории ветеранов Великой Отечественной войны получат единовременные выплаты: инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны будет выплачено 75 тысяч рублей, ветеранам Великой Отечественной войны из числа узников нацистских концлагерей, тюрем и гетто будет выплачено 50 тысяч рублей.