В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ в условиях пандемии

Правда, даты проведения экзаменов пока неизвестны. По словам Дмитрия Глушко, школьников будут рассаживать на большее расстояние друг от друга, чем обычно, в зигзагообразной траектории. Всем участникам ЕГЭ будут измерять температуру и обрабатывать руки антисептическими препаратами.

Глушко отметил, что экзамены важны тем, кто собирается поступать в вуз. Для поступления в колледж ЕГЭ не нужно. При этом пока решений о переносе экзаменов нет — возможно, они будут приняты после 12 мая. Все будет зависеть от эпидситуации. Пока дата начала остается прежней — 8 июня.

Оргсекретарь профсоюза работников школьного образования «Учитель» Ольга Мирясова считает, что лучше экзамены не откладывать на конец августа.

«Лучше, если бы они прошли в июне, хотя бы в конце июня или начале июля, потому что дети будут в напряжении все лето, им нужно будет непрерывно повторять этот материал, чтобы быть готовыми сдать их в конце августа или когда назначат. Что касается педагогов, там проблема с отпусками очень большая. Школа, которая пунктом проведения экзамена является, там довольно большие организационные мероприятия проводят по оснащению этих кабинетов, то есть предметники выносят вообще все из кабинета, в котором проводится экзамен. И потом им нужно все занести, оборудовать его к началу учебного года, это все очень большая нагрузка», — высказалась Мирясова журналистам портала.

В случае ухудшения эпидситуации Минпросвещения готово отменить основной государственный экзамен, который сдают девятиклассники. Ранее была отменена сдача ОГЭ по всем предметам, кроме русского и математики.

Очные занятия в школе начнутся не раньше сентября. По словам замминистра просвещения Глушко, жертвовать летними месяцами для того, чтобы наверстать программу и возобновить обучение в классах, не станут. К тому же у 700 тысяч детей в России до сих пор нет технических условий для дистанционного обучения. Всего 15% школ в России оснащены для этого в достаточной мере.