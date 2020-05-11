Покупателям авто станет проще проверить продавца на мошенничество

Сведения о залоге транспорта, оборудования, ценных бумаг и обременениях на прочее движимое имущество станут доступными на портале госуслуг. Это предусмотрено законом, который вступает в силу 11 мая, сообщается на сайте «Парламентской газеты».

Речь идёт об объединении в единую систему двух реестров. Первый — реестр уведомлений о залоге движимого имущества, который ведёт Федеральная нотариальная палата. Граждане могут получать из этого сервиса нотариально заверенные выписки, которые являются, в том числе, доказательством в суде, что покупатель проявил осмотрительность и проверил «чистоту» имущества перед заключением сделки.

Второй — Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юрлиц и ИП. С его помощью можно ознакомиться с юридической «биографией» компаний. Обычно его используют контрагенты для оценки кредитных рисков и признаков мошенничества у той или иной организации.

Теперь оба реестра будут объединены, а граждане смогут пользоваться единой системой через портал госуслуг. Им будет доступна только открытая информация: о залоге движимого имущества, о заключении договора лизинга или купли-продажи и так далее.

«Принятие данной нормы позволит создать единую систему поиска информации об обременении имущества и минимизировать риски мошенничества с имуществом», — отмечал во время рассмотрения закона в Совете Федерации члена Комитета палаты по экономической политике Алексей Дмитриенко.