Пожар в хосписе Подмосковья унес жизни нескольких человек

После инцидента были госпитализированы девять человек, шестеро из них - в реанимации.

В администрации городского округа сообщили, что в здании находились 29 человек. По данным источника, в хосписе было 37 человек, восемь из них - персонал.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 23:59 мск 10 мая. Очаг пожара находился на втором этаже здания. Возгорание полностью потушили в 01:09 мск 11 мая.

На место пожара выехали следователи и криминалисты ГСУ СК Московской области.

По данным источника в экстренных службах, причиной пожара могла стать неисправность водонагревателя.

Хоспис проходит по документам как частное владение. По информации источника в правоохранительных органах, двухэтажное здание было арендовано частным лицом, размещение престарелых людей, среди которых были лежачие, было организовано без документов.