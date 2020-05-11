Пожар в хосписе Подмосковья унес жизни нескольких человек
В хосписе для престарелых «Второй дом» города Красногорск Московской области случился пожар. По данным МЧС в результате инцидента погибли девять человек. Источник в экстренных службах сообщил о 10 погибших, пишет ТАСС.
После инцидента были госпитализированы девять человек, шестеро из них - в реанимации.
В администрации городского округа сообщили, что в здании находились 29 человек. По данным источника, в хосписе было 37 человек, восемь из них - персонал.
Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 23:59 мск 10 мая. Очаг пожара находился на втором этаже здания. Возгорание полностью потушили в 01:09 мск 11 мая.
На место пожара выехали следователи и криминалисты ГСУ СК Московской области.
По данным источника в экстренных службах, причиной пожара могла стать неисправность водонагревателя.
Хоспис проходит по документам как частное владение. По информации источника в правоохранительных органах, двухэтажное здание было арендовано частным лицом, размещение престарелых людей, среди которых были лежачие, было организовано без документов.
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