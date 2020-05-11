Жительница Благовещенска обнаружила притон живодеров (видео)

Жительница областного центра в районе ВДНХ наткнулась на группу людей, убивающих бродячих собак. Она предполагает, что мясо животных люди употребляют в пищу.

О леденящей кровь находке женщина, которая представилась Татьяной, сообщила в социальных сетях. Видео о собачьей бойне, организованной прямо в черте города, за ипподромом, опубликовал инстаграм-паблик зоозащитников «Горячие сердца».

На кадрах с пометкой 18+, женщина проводит экскурсию по настоящему притону живодеров. На видео сняты части животного, как предполагает автор, собаки, которую освежевали, распяв между деревьями, после чего зажарили на костре. Около кострища валяются куски жареного мяса. Также женщина утверждает, что на месте живодерни она видела решетку для барбекю.

В телефонном разговоре с журналистом Амур.Инфо, Татьяна рассказала, что ее внимание вечером, 8 мая, привлек дым костра, который она увидела на пустыре за жилыми домами. Так как сейчас действует пожароопасный период, она решила выяснить источник огня. Сначала троих человек, которые жарили мясо и распивали спиртное, удалось прогнать и затушить огонь. Следы кровавого пикника были обнаружены на следующее утро, когда Татьяна отправилась выгуливать свою собаку.

В тот же день, 9 мая, Татьяна снова наткнулась на этих людей, которые разделывали новую жертву у костра.

Женщина обратилась по телефону в полицию. По обращению пришел участковый инспектор, правда, к тому времени «отдыхающие» уже покинули место пиршества.

Участковый оформил заявление и пообещал передать материалы расследования в полицейский участок.