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сегодня, 14:39 12

Жительница Благовещенска обнаружила притон живодеров (видео)

Жительница Благовещенска обнаружила притон живодеров (видео)
Фото: скриншот видео

Жительница областного центра в районе ВДНХ наткнулась на группу людей, убивающих бродячих собак. Она предполагает, что мясо животных люди употребляют в пищу.

О леденящей кровь находке женщина, которая представилась Татьяной, сообщила в социальных сетях. Видео о собачьей бойне, организованной прямо в черте города, за ипподромом, опубликовал инстаграм-паблик зоозащитников «Горячие сердца».

На кадрах с пометкой 18+, женщина проводит экскурсию по настоящему притону живодеров. На видео сняты части животного, как предполагает автор, собаки, которую освежевали, распяв между деревьями, после чего зажарили на костре. Около кострища валяются куски жареного мяса. Также женщина утверждает, что на месте живодерни она видела решетку для барбекю.

В телефонном разговоре с журналистом Амур.Инфо, Татьяна рассказала, что ее внимание вечером, 8 мая, привлек дым костра, который она увидела на пустыре за жилыми домами. Так как сейчас действует пожароопасный период, она решила выяснить источник огня. Сначала троих человек, которые жарили мясо и распивали спиртное, удалось прогнать и затушить огонь. Следы кровавого пикника были обнаружены на следующее утро, когда Татьяна отправилась выгуливать свою собаку.

В тот же день, 9 мая, Татьяна снова наткнулась на этих людей, которые разделывали новую жертву у костра.

Женщина обратилась по телефону в полицию. По обращению пришел участковый инспектор, правда, к тому времени «отдыхающие» уже покинули место пиршества.

Участковый оформил заявление и пообещал передать материалы расследования в полицейский участок.

Просмотров всего: 1751

#животные #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Цунай

    Цунай
    2 часа назад

    Не днях в районе улиц Ленина Кузнечная стая собак покусала девушку. Девушка была доставлена в больницу. Участковый выяснил, что это не первое нападение. В Амур Инфо сообщали - реакции нет. Зато есть эта статья. Привет собачникам из редакции.

  • Лесник28

    Лесник28
    1 час назад

    Все хотят шашлычка, импровизация..

  • 111paxa111

    111paxa111
    1 час назад

    нужно им ещё и приплачивать из бюджета, санитары

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Голодают деклассированные, кушать хотят, собирают бесхозных животных, умерщвляют их доступным гуманным способом и применяют в пищу.

    Один косяк, готовят пищу на открытом огне в пожароопасный период.

  • Myxira

    Myxira
    47 минут назад

    Цунай

    Не днях в районе улиц Ленина Кузнечная стая собак покусала девушку.



    Да что там указанный вами район: бродячие собаки нынче живут под зданием областной администрации - видимо, в ожидании обещанного им приюта:

    Фото сделано сегодня. А следующие - ровно неделю назад, на углу Пионерской/Ленина, под зданием филармонии:

    О чем еще тут можно говорить...

  • Blagoveshchensk28

    Blagoveshchensk28
    34 минуты назад

    Ужас! Самое опасное и жестокое существо на этой планете - это человек! На расстрел этих живодеров, а всем кто пишет комментарии в поддержку данным деградантам помучиться также, как бедные животные, пострадавшие от человеческих рук...уважаемая власть, давайте уже начнём наказывать за это!!!

  • Blagoveshchensk28

    Blagoveshchensk28
    34 минуты назад

    Ужас! Самое опасное и жестокое существо на этой планете - это человек! На расстрел этих живодеров, а всем кто пишет комментарии в поддержку данным деградантам помучиться также, как бедные животные, пострадавшие от человеческих рук...уважаемая власть, давайте уже начнём наказывать за это!!!

  • Вета007

    Вета007
    30 минут назад

    Шел второй месяц карантина... Люди выживали как могли...

  • Лесник28

    Лесник28
    25 минут назад

    Blagoveshensk28: не дай Бог ваши дети или близкие вам люди пострадают от эти бедных собачек. Виновны бестолковые недохозяева, которые выкинули на улицу игрушку, которая надоела. А на улице, как и в джунглях: выживает сильнейший, естественный отбор..

  • Oldlord

    Oldlord
    11 минут назад

    Blagoveshchensk28

    Ужас! Самое опасное и жестокое существо на этой планете - это человек! На расстрел этих живодеров, а всем кто пишет комментарии в поддержку данным деградантам помучиться также, как бедные животные, пострадавшие от человеческих рук...уважаемая власть,



    О!

    Очередной зоогений предлагает ради жизни бесхозных собак уничтожить жизни бесхозных людей.



    давайте уже начнём наказывать за это!!!



    Согласен!

    Это же открытый призыв к самосуду и физическому уничтожению людей!

  • BigLife

    BigLife
    7 минут назад

    Кашмар.... Еще и садисткими методами убивают... Комментаторы вы вообще совести не имеете такое писать! Общество моральных уродов какое-то

  • Oldlord

    Oldlord
    2 минуты назад

    BigLife

    Кашмар.... Еще и садисткими методами убивают...



    Это какими ещё? О_О

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