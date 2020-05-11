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11мая
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сегодня, 13:46 0

Снег в начале мая: в Приамурье пришел циклон со смешанными осадками

Снег в начале мая: в Приамурье пришел циклон со смешанными осадками
Фото: www.instagram.com

В Селемджинском и Зейском районах Амурской области в ночь на 11 мая прошли смешанные осадки в виде дождя, переходящего в снег. В поселке Экимчан зафиксирован снежный покров глубиной 8 сантиметров.

В Амурском гидрометцентре корреспонденту Амур.инфо сообщили, что похолодание связано с выходом на территорию региона юго-западного циклона. Осадки в виде дождя прошли по южным районам. По северо-востоку были зафиксированы смешанные осадки в виде дождя, переходящего в снег. Самый сильный снегопад зафиксирован поселке Экимчан, где установился временный снежный покров в 8 сантиметров. Снег шел также в поселках Береговой, Бомнак и Снежнегорский Зейского района.

В зейском инстаграм-аккаунте @zvportal размещены фотографии заснеженного огорода от жительницы Снежногорского Марины Швецовой.

«Сегодня ночью в Снежногорском выпал снег. Вчера посадила морковь, чеснок. Вспахали огород под картофель. А утром встали – снег», – цитирует паблик сообщение подписчицы.

Как пояснил Амур.инфо дежурный синоптик, такую погоду нельзя назвать чем-то экстраординарным. Для мая характерны перепады температуры, особенно в первой половине месяца. Вероятность смешанных осадков в этих районах существует до конца мая.

В Тындинском районе, где снег может выпасть и летом, осадки ограничились небольшим дождем.

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#погода

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