Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:13 0

Пьяный водитель КАМАЗа устроил смертельное ДТП в Октябрьском районе (видео)

Пьяный водитель КАМАЗа устроил смертельное ДТП в Октябрьском районе (видео)
Фото: скриншот видео

ДТП со смертельным исходом произошло 9 мая в Октябрьском районе. Около 16:00 на автодороге Борисоглебка-Увальное водитель, управляя автомобилем КАМАЗ, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и опрокидывание транспортного средства.

В результате ДТП пассажир грузового автомобиля, 1996 года рождения, скончался на месте происшествия.

Видео с места происшествия опубликовал амурский инстаграм-паблик dpskontrol_28rus.

Как сообщает сайт Амурского управления МВД, водитель находился в состоянии опьянения.

Следственным отделением МО МВД России «Октябрьский» возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения»).

Водитель КАМАЗа помещен в изолятор временного содержания.

Проводится расследование.

Просмотров всего: 1170

#ДТП #криминал #происшествия

распечатать


Общество 1

Жителям Ивановки вернули свет
Происшествия 7

В бане у жителя Белогорска нашли паленые коньяк и водку на 100 тысяч рублей

Происшествия 30

В Благовещенске полиция проводит проверку после сообщения об избиении собаки (видео)
Происшествия 2

В Благовещенске на тротуаре обнаружено тело мужчины
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь