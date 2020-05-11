Пьяный водитель КАМАЗа устроил смертельное ДТП в Октябрьском районе (видео)

ДТП со смертельным исходом произошло 9 мая в Октябрьском районе. Около 16:00 на автодороге Борисоглебка-Увальное водитель, управляя автомобилем КАМАЗ, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и опрокидывание транспортного средства.

В результате ДТП пассажир грузового автомобиля, 1996 года рождения, скончался на месте происшествия. Видео с места происшествия опубликовал амурский инстаграм-паблик dpskontrol_28rus. Как сообщает сайт Амурского управления МВД, водитель находился в состоянии опьянения. Следственным отделением МО МВД России «Октябрьский» возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения»). Водитель КАМАЗа помещен в изолятор временного содержания. Проводится расследование.

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Ракутин Максим