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11мая
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сегодня, 11:25 2

Большая часть Благовещенска 12 мая останется без горячей воды

Большая часть Благовещенска 12 мая останется без горячей воды
Фото: amurcomsys.ru

12 мая в Благовещенске стартуют гидравлические испытания на городской ТЭЦ. Почти весь город на два дня останется без горячего водоснабжения.

Отключения не коснутся тех, районов города, которые отапливаются отдельными котельными.

Горячая вода вернется в квартиры благовещенцев 14 мая. Но не во все. В городе начитается сезонная ремонтная компания. В Благовещенске сотни километров инженерных сетей, которые необходимо ежегодно проверять и готовить к отопительному сезону.

Как корреспонденту Амур.инфо пояснили в пресс-службе АКС, в 2020 году график отключений в связи с ремонтом на теплосетях будет немного отличаться от графика прежних лет. Начать плановый ремонт этим летом решили с центральной части города, а не с микрорайонов, как раньше.

С 14 по 22 мая коммунальщики будут обслуживать район от улицы Островского до Чайковского между улицами Станционной и Октябрьской.

С 25 мая по 5 июня ремонт, с соответствующими ограничениями по горячему водоснабжению, начнется во втором и третьем микрорайонах, районах КПП и ЦЭС.

Также горячее водоснабжение может быть приостановлено в случае выявления порывов во время гидравлических испытаний.

Ремонтные работы «Амурские коммунальные системы» во всем городе планируют завершить к середине сентября. С 14 по 18 сентября в Благовещенске состоятся новые гидравлические испытания перед началом отопительного периода.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    12 минут назад

    Приятная новость).

  • BigComedown

    BigComedown
    7 минут назад

    Как дождь и отключено отопление, так начинаются отключения горячей воды. Зато в жару за 20 градусов батареи кочегарят, будто черти из ада.

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