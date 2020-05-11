Большая часть Благовещенска 12 мая останется без горячей воды

12 мая в Благовещенске стартуют гидравлические испытания на городской ТЭЦ. Почти весь город на два дня останется без горячего водоснабжения.

Отключения не коснутся тех, районов города, которые отапливаются отдельными котельными.

Горячая вода вернется в квартиры благовещенцев 14 мая. Но не во все. В городе начитается сезонная ремонтная компания. В Благовещенске сотни километров инженерных сетей, которые необходимо ежегодно проверять и готовить к отопительному сезону.

Как корреспонденту Амур.инфо пояснили в пресс-службе АКС, в 2020 году график отключений в связи с ремонтом на теплосетях будет немного отличаться от графика прежних лет. Начать плановый ремонт этим летом решили с центральной части города, а не с микрорайонов, как раньше.

С 14 по 22 мая коммунальщики будут обслуживать район от улицы Островского до Чайковского между улицами Станционной и Октябрьской.

С 25 мая по 5 июня ремонт, с соответствующими ограничениями по горячему водоснабжению, начнется во втором и третьем микрорайонах, районах КПП и ЦЭС.

Также горячее водоснабжение может быть приостановлено в случае выявления порывов во время гидравлических испытаний.

Ремонтные работы «Амурские коммунальные системы» во всем городе планируют завершить к середине сентября. С 14 по 18 сентября в Благовещенске состоятся новые гидравлические испытания перед началом отопительного периода.