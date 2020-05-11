На пункте пропуска Поярково–Сюнькэ отработали бесконтактную разгрузку судов

10 мая на пункте пропуска Сюнькэ состоялись учения по функционированию грузового направления пункта пропуска в рамках вспышки коронавирусной инфекции. Грузовое сообщение между селом Поярково в Михайловском районе и Сюнькэ провинции Хэйлунцзян предположительно возобновится с 25 мая

При швартовании к китайскому берегу навалочных судов из Пояркова, на пункте пропуска будет осуществляться «бесконтактная» разгрузка при помощи крана. Экипажу судна будет приказано не выходить на палубу, а таможенное оформление грузов будет уже произведено заранее агентами, которые являются заказчиками груза сообщает Biang.ru со ссылкой издание «Цзиньжи Сюнькэ».

Что касается паромов с фурами, которые будут перевозить через Амур такие грузы, как лес, пиломатериалы и уголь, то китайская и российская стороны приняли решение, что на них будут загружаться фуры без водителей. Это означает, что китайские и российские водители будут завозить большегрузы на паром, но пересекать границу вместе с судном не будут. По прибытии на китайскую, или российскую сторону, автомобили будут обеззараживать, а вывозить их с парома до места разгрузки будут местные водители. Таким образом россияне не попадут на территорию уезда Сюнькэ, а граждане Китая – на территорию Михайловского района.

Также отмечается, что работники грузового пункта пропуска Сюнькэ, во избежание риска передачи коронавирусной инфекции, за все время навигации на Амуре будут существовать «в закрытом цикле», не покидая место работы. Ночевать им предстоит в специальной гостинице, которая будет отгорожена от остальных жителей уезда.

«За зимний период, со 2 февраля по 19 марта 2020 года, в контексте принятых мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, грузооборот пункта пропуска Сюнькэ составил 14 000 тонн, это приблизительно столько же, сколько было годом ранее. В денежном выражении грузооборот вырос приблизительно на 70 %. С 25 мая, с началом грузового сообщения через Амур, российские граждане не будут попадать на территорию уезда Сюнькэ. Просим население об этом не беспокоиться», ‒ заявил один из представителей речного порта Сюнькэ.

О пассажирском сообщении по погранпереходу Сюнькэ-Поярково договоренности между китайской и российской стороной достигнуто не было. В уезде Сюнькэ с самого начала эпидемии не было выявлено ни одного случая заболевания коронавиурсной инфекцией.