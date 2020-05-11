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11мая
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сегодня, 10:06 8

Режим нерабочих дней в России 11 мая могут снова продлить

Режим нерабочих дней в России 11 мая могут снова продлить
Фото: kremlin.ru

Владимир Путин 11 мая проведет совещание. Президент России обсудит возможность продления режима нерабочих дней после 12 мая.

«Завтра у президента запланировано совещание», – сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков «Интерфаксу» в ответ на вопрос, надо ли ожидать новое решение президента по режиму нерабочих дней после 12 мая из-за угрозы коронавируса.

Первоначально для борьбы с распространением коронавируса нерабочей была объявлена неделя с 28 марта до 5 апреля. После этого нерабочий период был продлен до 30 апреля, затем ‒ до 11 мая.

По последним данным, в России зарегистрированы 209 688 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало Амур.инфо, в Амурской области выявлено 140 случаев COVID-19, 24 из которых завершились выздоровлением, 116 человек продолжают получать лечение.

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#коронавирус #российская власть

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Комментарии
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  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    "Устроили тут ромашка" - продлевают-не продлевают...

  • Мармок

    Мармок
    1 час назад

    сколько уже можно,либо полностью закрыть всЁ или уже дать свободу!

  • Kadet_84

    Kadet_84
    53 минуты назад

    И всё же не понятно, 116 + 24 = 140, а бабушка из Тынды, про которую писАли, что стала первой жертвой коронавируса, к какой категории относится? Может я, что то пропустил?

  • домовенок

    домовенок
    51 минута назад

    Умершим отдельный счет.

    Она первая, дай Бог, чтобы была и последней.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    26 минут назад

    домовенок

    Умершим отдельный счет.

    Она первая, дай Бог, чтобы была и последней.



    Какая то странная у нас в области статистика. В российской статистике, умершие включены в общее число заболеваний?

  • домовенок

    домовенок
    22 минуты назад

    Коронавирус COVID-19

    Амурская обл.РоссияМир

    Инфицировано140+5

    Скончалось1

    Выздоровело24+4

    Скопировала, как смогла.

  • wasso

    wasso
    19 минут назад

    Kadet_84

    И всё же не понятно, 116 + 24 = 140, а бабушка из Тынды, про которую писАли, что стала первой жертвой коронавируса, к какой категории относится? Может я, что то пропустил?



    В оперативной информации Роспотребнадзора написано (http://www.28.rospotrebnadzor.ru/tidings/?year=2020&id=6480): Летальных исходов от заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) не зарегистрировано.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    14 минут назад

    Хорошо бюджетникам, как-то судейским, прокурорским и прочим чиновникам, сидю дома, а денюжка капает ( и не малая )понятно, кто на что учился...

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