Режим нерабочих дней в России 11 мая могут снова продлить

Владимир Путин 11 мая проведет совещание. Президент России обсудит возможность продления режима нерабочих дней после 12 мая.

«Завтра у президента запланировано совещание», – сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков «Интерфаксу» в ответ на вопрос, надо ли ожидать новое решение президента по режиму нерабочих дней после 12 мая из-за угрозы коронавируса.

Первоначально для борьбы с распространением коронавируса нерабочей была объявлена неделя с 28 марта до 5 апреля. После этого нерабочий период был продлен до 30 апреля, затем ‒ до 11 мая.

По последним данным, в России зарегистрированы 209 688 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало Амур.инфо, в Амурской области выявлено 140 случаев COVID-19, 24 из которых завершились выздоровлением, 116 человек продолжают получать лечение.